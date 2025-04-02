02 Nisan 2025, Çarşamba
Danla Bilic'in eski aşkıydı! Eşref Rüya'nın yıldızı Demet Özdemir'in gizemli sevgilisi ortaya çıktı
Oğuzhan Koç ile 5 ay evli kalan oyuncu Demet Özdemir, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine geçiyor. Çağatay Ulusoy ile Eşref Rüya dizisinde başrolü paylaşan Özdemir'in gözlerden sakındığı sevgilisi ortaya çıktı. Özdemir'in kalbini çalan kişinin ünlü fenomen Danla Bilic'in eski sevgilisi olduğunu öğrenenler şaşkına döndü.
Giriş Tarihi: 02.04.2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 17:11