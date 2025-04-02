Danla Bilic'in eski aşkıydı! Eşref Rüya'nın yıldızı Demet Özdemir'in gizemli sevgilisi ortaya çıktı

Oğuzhan Koç ile 5 ay evli kalan oyuncu Demet Özdemir, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine geçiyor. Çağatay Ulusoy ile Eşref Rüya dizisinde başrolü paylaşan Özdemir'in gözlerden sakındığı sevgilisi ortaya çıktı. Özdemir'in kalbini çalan kişinin ünlü fenomen Danla Bilic'in eski sevgilisi olduğunu öğrenenler şaşkına döndü.