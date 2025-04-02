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Danla Bilic'in eski aşkıydı! Eşref Rüya'nın yıldızı Demet Özdemir'in gizemli sevgilisi ortaya çıktı

Oğuzhan Koç ile 5 ay evli kalan oyuncu Demet Özdemir, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine geçiyor. Çağatay Ulusoy ile Eşref Rüya dizisinde başrolü paylaşan Özdemir'in gözlerden sakındığı sevgilisi ortaya çıktı. Özdemir'in kalbini çalan kişinin ünlü fenomen Danla Bilic'in eski sevgilisi olduğunu öğrenenler şaşkına döndü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 17:11
Danla Bilic’in eski aşkıydı! Demet Özdemir’in gizemli sevgilisi sonunda ortaya çıktı

Eşref Rüya dizisiyle ekranlara dönen güzel oyuncu Demet Özdemir, yeni bir aşk iddiasıyla magazin gündemini salladı.

Danla Bilic’in eski aşkıydı! Demet Özdemir’in gizemli sevgilisi sonunda ortaya çıktı

Oğuzhan Koç'la 5 ay süren evliliğinin ardından özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya karar veren Özdemir'in bir süredir modacı Gülnur Güneş'in kardeşiyle aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Danla Bilic’in eski aşkıydı! Demet Özdemir’in gizemli sevgilisi sonunda ortaya çıktı

Tüm gözler Özdemir'e çevrilmiş durumdayken beklenen kare, karşı taraftan geldi.

Danla Bilic’in eski aşkıydı! Demet Özdemir’in gizemli sevgilisi sonunda ortaya çıktı

Özdemir ile gözlerden uzak beraberlik yaşadığı Kadir Güneş'le ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Danla Bilic’in eski aşkıydı! Demet Özdemir’in gizemli sevgilisi sonunda ortaya çıktı

Sık sık beraber yurt dışına tatile giden çiftten Kadir Güneş, Özdemir'le yurt dışında geçirdiği kar tatilinden bir fotoğrafı paylaştı.

Danla Bilic’in eski aşkıydı! Demet Özdemir’in gizemli sevgilisi sonunda ortaya çıktı

AŞK HAYATI KABARIK

Kadir Güneş; daha önce Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Danla Bilic gibi ünlü isimlerle yaşadığı ilişkilerle adından söz ettirmişti.

Danla Bilic’in eski aşkıydı! Demet Özdemir’in gizemli sevgilisi sonunda ortaya çıktı

İşte Demet'in gizemli aşkı...

Öte yandan Demet Özdemir, ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile Ağustos 2022'de nikah masasına oturmuş, 5 aylık evlilikleri 8 Mayıs'ta anlaşmalı olarak sona ermişti.