2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuru takvimi | YÖK Üstün Başarı Ödüller başvurusu nereden yapılır?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından akademik başarıları ödüllendirmek amacıyla her yıl düzenlenen "YÖK Üstün Başarı Ödülleri" için 2025 yılı başvuru süreci resmen başladı. Bilim dünyasına katkı sunan akademisyenler ve kurumların ödüllendirileceği program, farklı kategorilerde sunduğu prestijli ödüllerle bu yıl da dikkat çekiyor. Başvuru süreci ve ödül kategorilerine ilişkin detaylar YÖK tarafından paylaşıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 02.04.2025 13:37 PAYLAŞ ABONE OL

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen "2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri" için başvuru süreci resmen başladı. İlgili başvurular, 14 Nisan saat 23.59'a kadar devam edecek. Dört ana başlıkta 12 kategori Bu yıl bireysel, kurumsal, özel alan ve özel ödül olmak üzere dört ana başlıkta toplam 12 kategoride verilecek olan ödüller, akademik başarıyı ve yenilikçi projeleri ödüllendirmeyi amaçlıyor.

A Haber Foto Arşiv "Yılın Doktora Tezi Ödülü" Bireysel ödüller kategorisinde, "Yılın Doktora Tezi Ödülü" dört farklı alanda sahiplerini bulacak: Fen ve Mühendislik Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Mimarlık, Sağlık ve Spor Bilimleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimler. Bu kategoride başvurular, doktora tezini tamamlayan kişi ile tez danışmanı tarafından birlikte yapılacak.