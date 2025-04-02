Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen "2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri" için başvuru süreci resmen başladı. İlgili başvurular, 14 Nisan saat 23.59'a kadar devam edecek.
Dört ana başlıkta 12 kategori
Bu yıl bireysel, kurumsal, özel alan ve özel ödül olmak üzere dört ana başlıkta toplam 12 kategoride verilecek olan ödüller, akademik başarıyı ve yenilikçi projeleri ödüllendirmeyi amaçlıyor.
"Yılın Doktora Tezi Ödülü"
Bireysel ödüller kategorisinde, "Yılın Doktora Tezi Ödülü" dört farklı alanda sahiplerini bulacak: Fen ve Mühendislik Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Mimarlık, Sağlık ve Spor Bilimleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimler. Bu kategoride başvurular, doktora tezini tamamlayan kişi ile tez danışmanı tarafından birlikte yapılacak.
Kurumsal başarılar da ödüllendirilecek
Kurumsal ödüller başlığı altında ise şu beş kategori bulunuyor: "Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları", "Toplumsal Sorumluluk", "Uluslararası İşbirliği", "Üniversite-İş Dünyası İşbirliği" ve "Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü". Bu kategorilerde ödül başvuruları, yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak ve akademik düzeydeki yenilikçi projeler desteklenecek.
Milli yenilik ve bilim diplomasisine özel odak
Özel alan ödülleri, "Milli Yenilik Ödülü" ve "Bilim Diplomasisi Ödülü" olmak üzere iki ayrı kategoride verilecek. Bu ödüllere başvuru, çalışmanın sahibi olan öğretim elemanı tarafından yapılacak. Aday gösterilecek projelerin, bir önceki yıl içinde tamamlanmış olması gerekecek.
Eğitime ömrünü adamış bilim insanlarına onur ödülü
Bu yıl ayrıca "İlme ve Talebeye Hizmet Ödülü" adı altında, akademik dünyaya ve bilime büyük katkılar sağlamış isimlere özel bir ödül verilecek. Bu kategori için herhangi bir başvuru alınmayacak; ödül, YÖK tarafından belirlenecek isimlere takdim edilecek.
Başvuru detayları
"2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri"ne ilişkin başvuru koşulları ve diğer ayrıntılar, odul.yok.gov.tr adresinde yayımlandı. Başvurular bugün itibariyle başlamış olup 14 Nisan saat 23.59'a kadar devam edecek.
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