18 yaş üstü herkese iş fırsatı! Temizlik ve beden işçisi alımı başladı
İş arayanlar için 18 yaş üstü herkese iş fırsatı! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılının 4. ayında temizlik görevlisi ve beden işçi alımı başvurularını güncelledi. Ülke genelinde İŞKUR üzerinden başvurulabilecek 30 bine yakın açık iş ilanı bulunuyor. Sanayi, imalat, muhasebe, büro memuru, perakende, özel güvenlik görevlisi gibi geniş bir yelpazede yeni kariyer fırsatları yer alıyor. Peki temizlik görevlisi ve beden işçisi alımlarında son başvuru tarihleri ne zaman? İşte başvuru şartları ve detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:57