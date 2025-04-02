Viral Galeri Viral Tıkla 18 yaş üstü herkese iş fırsatı! Temizlik ve beden işçisi alımı başladı

18 yaş üstü herkese iş fırsatı! Temizlik ve beden işçisi alımı başladı

İş arayanlar için 18 yaş üstü herkese iş fırsatı! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılının 4. ayında temizlik görevlisi ve beden işçi alımı başvurularını güncelledi. Ülke genelinde İŞKUR üzerinden başvurulabilecek 30 bine yakın açık iş ilanı bulunuyor. Sanayi, imalat, muhasebe, büro memuru, perakende, özel güvenlik görevlisi gibi geniş bir yelpazede yeni kariyer fırsatları yer alıyor. Peki temizlik görevlisi ve beden işçisi alımlarında son başvuru tarihleri ne zaman? İşte başvuru şartları ve detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:56 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:57
18 yaş üstü herkese iş fırsatı! Temizlik ve beden işçisi alımı başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), farklı sektörlerde ve firmalarda istihdam sağlamak adına personel alımı ilanlarını duyurmaya devam ediyor. Temizlik görevlisi ve beden işçisi alımlarının yanı sıra, birçok hizmet ve perakende sektörlerinde farklı kadrolarda alımlar gerçekleştiriyor. Çağrı merkezi müşteri temsilcisinden şoföre, özel güvenlik görevlisinden gıda mühendisine, muhasebeden okul öncesi öğretmenliğe kadar birçok sektörde ilanlar bulunuyor.

18 yaş üstü herkese iş fırsatı! Temizlik ve beden işçisi alımı başladı

Nisan 2025 itibariyle İŞKUR üzerinde temizlik görevlisi ve beden işçisi alımlarında toplamda 5.943 ilan yer alıyor. Başvuru ile ilgili detaylar, yayınlanan ilanlarda belirtiliyor. Personel alımı duyuruları anbean güncelleniyor. Peki başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? İşte merak edilenler…

18 yaş üstü herkese iş fırsatı! Temizlik ve beden işçisi alımı başladı

Temizlik Görevlisi Alımları


İŞKUR üzerinden yayınlanan temizlik görevlisi alımlarında 1318 kayıt bulunuyor. Kontenjan detayları ve başvuru tarihleri alım yapacak firmalara göre değişiklik gösteriyor. Başvuruda bulunacak adayların ilgili ilanların detaylarını inceleyerek son başvuru tarihlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İŞKUR Temizlik Görevlisi Alımları İçin Tıklayınız.

18 yaş üstü herkese iş fırsatı! Temizlik ve beden işçisi alımı başladı

Beden İşçisi Alımları


İŞKUR, Nisan ayı beden işçisi alımlarını duyurdu. Ülke genelinde toplamda 4625 ilan duyurusu yer alıyor. Başvuru şartları ve kontenjan detayları sektöre, firmaya ve pozisyonun niteliğine göre değişiyor.

Beden İşçisi Alımları İçin Tıklayınız.

18 yaş üstü herkese iş fırsatı! Temizlik ve beden işçisi alımı başladı

Genel Başvuru Şartları


▫ T.C. vatandaşı olmak,

▫ İlgili pozisyon için belirlenen yaş sınırlarına uygun olmak,

▫ İşi yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması,

▫ İlgili pozisyon için özel niteliklere ve gerekli belgelere sahip olmak,

▫ Erkek adayların askerlik hizmetiyle ilişiğinin bulunmaması gerekmektedir.

SON DAKİKA