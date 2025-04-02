18 yaş üstü herkese iş fırsatı! Temizlik ve beden işçisi alımı başladı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), farklı sektörlerde ve firmalarda istihdam sağlamak adına personel alımı ilanlarını duyurmaya devam ediyor. Temizlik görevlisi ve beden işçisi alımlarının yanı sıra, birçok hizmet ve perakende sektörlerinde farklı kadrolarda alımlar gerçekleştiriyor. Çağrı merkezi müşteri temsilcisinden şoföre, özel güvenlik görevlisinden gıda mühendisine, muhasebeden okul öncesi öğretmenliğe kadar birçok sektörde ilanlar bulunuyor.