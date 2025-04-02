3 Nisan gece yarısında tabelalar değişiyor! Akaryakıta zam geliyor

Petrol piyasalarında yaşanan küresel dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz hafta duyurulan ancak henüz yansımayan zamlar, 3 Nisan gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına eklenecek. Araç sahiplerinin gözleri İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki benzin fiyatlarına ne kadar zam yapılacak? İşte benzin, motorin ve LPG fiyatları…