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3 Nisan gece yarısında tabelalar değişiyor! Akaryakıta zam geliyor

3 Nisan gece yarısından itibaren akaryakıta zam geliyor. Geçtiğimiz hafta duyurulan zamlar, bu gece pompa fiyatlarına yansıyacak. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar olacak, motorine zam var mı? İşte benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ile ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 12:34
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3 Nisan gece yarısında tabelalar değişiyor! Akaryakıta zam geliyor

Petrol piyasalarında yaşanan küresel dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz hafta duyurulan ancak henüz yansımayan zamlar, 3 Nisan gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına eklenecek. Araç sahiplerinin gözleri İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki benzin fiyatlarına ne kadar zam yapılacak? İşte benzin, motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta zam (A Haber Foto Arşiv)Akaryakıta zam (A Haber Foto Arşiv)

Benzine Ne Kadar Zam Geldi?

3 Nisan 2025 gece yarısı itibarıyla benzin fiyatlarında artışlar yaşanacak. Benzin fiyatlarına, geçtiğimiz hafta açıklanan ancak henüz pompaya yansımayan 1,17 TL'lik artış dahil bu gece yarısı 1,25 TL daha zam yapılacak. Böylece toplamda 2,42 TL'lik artışla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 48 TL'yi geçecek. Zamlar gece yarısı itibarıyla pompaya yansıtılacak.

Akaryakıta zam (A Haber Foto Arşiv)Akaryakıta zam (A Haber Foto Arşiv)

Güncel Akaryakıt Fiyatları

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel PO/gaz Otogaz

ISTANBUL (AVRUPA) 46.72 TL/LT 46.83 TL/LT 28.19 TL/LT

ISTANBUL (ANADOLU) 46.57 TL/LT 46.71 TL/LT 27.59 TL/LT

ANKARA 47.29 TL/LT 47.57 TL/LT 28.09 TL/LT

IZMIR 47.65 TL/LT 47.93 TL/LT 28.04 TL/LT

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