3 Nisan gece yarısında tabelalar değişiyor! Akaryakıta zam geliyor

Petrol piyasalarında yaşanan küresel dalgalanmalar, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz hafta duyurulan ancak henüz yansımayan zamlar, 3 Nisan gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına eklenecek. Araç sahiplerinin gözleri İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki benzin fiyatlarına ne kadar zam yapılacak? İşte benzin, motorin ve LPG fiyatları…
3 Nisan 2025 gece yarısı itibarıyla benzin fiyatlarında artışlar yaşanacak. Benzin fiyatlarına, geçtiğimiz hafta açıklanan ancak henüz pompaya yansımayan 1,17 TL'lik artış dahil bu gece yarısı 1,25 TL daha zam yapılacak. Böylece toplamda 2,42 TL'lik artışla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 48 TL'yi geçecek. Zamlar gece yarısı itibarıyla pompaya yansıtılacak.