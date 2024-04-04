05 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Salih Tuna Erdoğan’ın ilginç vücut dili
SALİH TUNA
Erdoğan’ın ilginç vücut dili

Erdoğan’ın ilginç vücut dili

04.04.2024, Perşembe
İlk kez bir seçim arifesinde sonuçları çok az yanılma payıyla tutturan arkadaşımı arayıp tahminini sormadım.
İlk kez bir seçimde beni arayıp da tahminimi soran olmadı.
İlk kez bir seçim sürecinde seçim hakkında kimseyle konuşmadım.
İlk kez bir seçimde adaylar hakkında iyi veya kötü yorum yapanı duymadım.
Herkes içine mi attı yoksa artık konuşmak fayda etmiyor kanaatine mi vardı, bilmiyorum.
Lakin hayal kırıklığıyla malul bir umutsuzluğa düçar olunduğunu da sezmedim değil.
Ki, umutsuzluktan daha kötü bir şey yoktur.
Gelgelelim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasının yanı sıra geçen gün de Ankara'da bir kafede gençler ve yurttaşlarla sohbet ederkenki vücut dili umudun mücessem hâli gibiydi.
Tevekkeli, "Erdoğan varsa umut vardır" demiyorum.

***

İlk kez hane halkı arasında bile seçim hakkında neredeyse hiç konuşulmadı. Halbuki seçim sath-ı mailinde seçimden başka bir şey konuşulmazdı.
Bu sefer öyle olmadı.
Tabiri caizse, mazeretimiz vardı.
Zira evimizden her gün bir cenaze kalkıyordu. An itibarıyla bu sayı 33 bine vardı. Kaç kez eşimi veya küçük oğlumu bir köşeye çekilmiş ağlarken yakaladım. Sadece Gazze'ye de değil, kendimize de için için ağladık. Kendimize, yani çaresizliğimize!..
Evinizde yas varken seçimi meçimi fazla umursayamıyorsunuz abiler.
Açken veya alabildiğine geçim sıkıntısı yaşarken de aynı şey geçerli galiba. Ebû Zer mi demişti, "Evin bir kapısından fakirlik girdi mi, diğer kapısından çıkan din olur!"

***

AK Parti'nin aldığı seçim sonuçlarını...
"Kentleşmeyle birlikte sekülerlik ile muhafazakârlık artık kalın çizgilerle ayılmıyor" yollu sosyolojik analizler açıklamaya kifayet etmez.
"Belki bu seçimden sonra düzelir..." diye diye kaç seçim geçtiği hâlde (Tekirdağ örneğinde olduğu gibi) kimi yanlışlardaki ısrarın, her seçim ertelenen tepkiyi öfkeye hatta ilenmeye dönüştürdüğü gerçeği de hakeza.
CHP seçim kampanyasını son derece profesyonel iletişimci ve reklamcılarla yürütürken AK Parti'nin iletişim-tanıtım ve reklam konusundaki akıl almaz yetersizliği de seçim sonuçlarını açıklamaya yetmez.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Murat'ına erecek" ifadesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını ilan ederken, sanki ona inat kampanya görsellerinde "Murat" yerine "Kurum" adının ön plana çıkarılması da seçimlere etki etmez ama "derbederliğin" boyutlarını pekâlâ gösterir.
Kimi arkadaşlar da AK Parti'nin aldığı seçim karnesini sandığa gitmeyen bilmem kaç milyon AK Partili seçmene bağlıyor.
Ona bakarsanız, sandığa giden ama AK Parti yerine başka partilere oy veren AK Partililer de var, onları ne yapacaksınız?
Kulağınıza tuhaf gelecek ama söyleyeyim: Sandığa gitmeyen AK Partililerin AK Parti'ye mührü basacağı ne malum.
Demem o ki bu tür hesaplarla kimsecikler kendini avutup da sorunları halılın altına süpürmesin.
Tedavinin ilk koşulu, sorunun altında yatan nedeni teşhis etmektir.
Üzülecek, karalar bağlayacak da hiçbir şey yok. Zira AK Parti'yi iktidar yapan, liderine her türlü kumpas ve darbelere karşı ölümüne sahip çıkan bu millet aynı millettir.
Yaşam tarzınıza kadar bu milletle hemhal olun yeter.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bakalım 2028’i de kazandıracak mı? 03.04.2024 Çarşamba
Benim oyum şunun için 30.03.2024 Cumartesi
‘Ha Rusya ha Müslümanlar’ 27.03.2024 Çarşamba
Oğul Erbakan’ın yol ayrımı 26.03.2024 Salı
İsrail’e yardım, Türkiye’ye yaptırım 23.03.2024 Cumartesi
Dıştan Türk içten Schlumberger 21.03.2024 Perşembe
Allah sonumuzu hayreylesin 20.03.2024 Çarşamba
ABD’yi kim kurtaracak? 19.03.2024 Salı
Oğul Erbakan’ın rüzgârla imtihanı 16.03.2024 Cumartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA