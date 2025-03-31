OSMAN İMECE

Bayramlar sadece takvimlerde yer alan özel günler değil;

aynı zamanda kalplerin yumuşadığı, sevginin ve kardeşliğin pekiştiği müstesna zaman dilimleridir bizler için.

Eski bayramları düşündüğümüzde, içimizi tarifsiz bir huzur kaplar.

Çünkü o günler, sadece tatil olarak değil; birlikteliğin, paylaşmanın, merhametin ve muhabbetin doruk noktasına ulaştığı zamanlar olarak hatıralarımızda kalanlardır...

Eski bayramların yeri hep farklı olsa da yeni bayramların verdiği heyecan ise bambaşkadır.

Bayram sabahları, aile içinde yaşanan bayramlaşma, sadece bir gelenek değil;

aynı zamanda aile fertleri arasında sevgi bağlarını güçlendiren manevi bir buluşmadır.

Büyüklerimizin ellerini öpmek, onların hayır dualarını almak,

bize huzur verirken, onlara da değerli olduklarını hissettirir.

Bayramlar sosyal bağın güçlenmesine de vesile olur.

Büyükleri ziyaret etmek, onların hayır dualarını almak,

yalnızlık hissini ortadan kaldırırken,

ziyaret eden kişilerde de aidiyet ve huzur duygusu verir.

Özellikle yaşlılarımızın yalnızlaşmaya başladığı bu dönemde,

bayram ziyaretleri onların ruhlarına şifa olur.

Bir selam, bir tatlı sohbet bile onların yüzlerini güldürmeye yeter de artar.

Bayramlaşmak, hem ziyarete giden kişi hem de ziyaret

edilen kişi için birçok psikolojik fayda da sağlar.

Hem maddi (bayram harçlığı) hem de manevi...

Aile bireyleri ve yakın akrabayla bir araya gelmek, fertlerin kendilerini değerli ve sevildiğini hissetmesine yardımcı olur.

Yapılan araştırmalar, sosyal ilişkileri güçlü olan bireylerin stres seviyelerinin daha düşük olduğunu ve

ruhsal açıdan daha dengeli olduklarını göstermektedir.

Büyüklerin ziyaret edilmesi ise onların yalnızlık hissini azaltır,

depresyon riskini düşürür ve hayata dair umutlarını pekiştirir.

Bayramlar, yalnızca aile içinde değil, toplumsal barış ve kardeşlik bilincinin pekiştirilmesi için de

değerli ve önemli günlerdendir.

Paylaşmanın, affetmenin, dargınlıkları sona erdirmenin tam zamanıdır bu mübarek günler.

Birlik ve beraberlik içinde geçirilen bayramlar,

toplumdaki fertlerin birbirine olan güvenini artırır ve sosyal bağları güçlendirir.

Bayram ruhunu en güzel şekilde yaşamak ve yaşatmak için,

büyüklerimize saygıda kusur etmeden, küçüklere şefkatle yaklaşarak, komşularımızla ve dostlarımızla dayanışma içinde olmalıyız.

Çünkü bayramlar, gönüllerin bayram olduğu zamanlardır.

Bu vesileyle tüm İslam âleminin bayramını en içten dileklerle kutluyor, sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum.

Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun!