Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye ile Pakistan arasında enerji anlaşması | Hedef 5 milyar dolar

Bakan Bayraktar, bu yıl Pakistan'a birçok ziyaret gerçekleştirildiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Pakistan'a birkaç ay içerisinde aslında üçüncü ziyaretimiz. Şubatta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ziyareti olmuştu. O ziyaretin ardından buraya geldik ve önemli bir maden konferansına iştirak etmiştik. Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramacılığında özellikle son yıllarda geliştirdiğimiz kabiliyetlerle, Pakistan'ın hem denizlerinde hem de karalarında aramayla alakalı çalışmalara başladık. Bugün itibarıyla da bu çalışmalarımızın ilk neticesi olarak 3 tane deniz sahasında 2 tane de kara sahasında, ortaklıklar yoluyla Türkiye Petrolleri bu lisanslara sahip oluyor. Bunların birisinde deniz sahalarında operatör olarak biz çalışacağız. Sismik araştırma gemilerimiz çok yakın bir zamanda inşallah 2026 içerisinde burada olacaklar. Buradaki çalışmalardan fevkalade ümitliyiz. İnşallah özellikle bu çalışmalarımız netice verecek ve hakikaten Türkiye-Pakistan işbirliği açısından somut sonuçları olan önemli bir çalışmaya imza atacağız. Hedefimiz 2026'da bu sahalarda çalışmalara başlamak. Bir kısmında sismik, bir kısmında direkt sondaj çalışmalarıyla bu faaliyetleri yürütmek istiyoruz."

TÜRKİYE, PAKİSTAN'DA MADENCİLİK FAALİYETLERİNE BAŞLAYACAK

Türkiye-Pakistan işbirliğinin ilk adımını petrol ve doğal gaz çalışmalarının oluşturduğunu belirten Bayraktar, madencilik alanında da önemli kararlar alındığını aktardı.

Bakan Bayraktar, Pakistan'ın maden çeşitliliği ve zenginliği açısından önemli bir ülke olduğunu ve güçlü potansiyeli bulunduğunu dile getirerek, "Biz de gerek Afrika'da gerek Orta Asya'da yaptığımız faaliyetlere benzer şekilde burada da maden alanında devlet şirketlerimiz başta olmak üzere yine ortaklıklar vesilesiyle önümüzdeki süreçte önemli çalışmalara imza atacağız. Bununla ilgili kararlarımızı bugün aldık. Hızlı bir şekilde milli maden şirketlerimiz MTAIC ve Eti Maden ile beraber Pakistan'da daha aktif olarak madencilik alanında da faaliyetlerimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.