Bakan Bayraktar duyurdu! Türkiye ile Pakistan arasında enerji anlaşması | Hedef 5 milyar dolar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Pakistan arasında Pakistan deniz ve kara sahalarında petrol ve gaz arama üretim anlaşması imzalandığını duyurdu. Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere ivme kazandırdığını vurgulayarak, 'Türkiye-Pakistan ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar' dedi.
Giriş Tarihi: 02.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:33