Viral Galeri Viral Liste TOKİ 500 bin konut başvuruları ne zaman bitiyor? Kuralar hangi tarihte başlayacak?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut hamlesinde başvuru sürecinin tüm vatandaşlara açılmasıyla birlikte gözler artık sonuç tarihlerine çevrildi. Yoğun ilgi gören projede milyonlarca başvuru sahibi, kura çekimlerinin hangi gün başlayacağını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sosyal konut projesine ilişkin takvimle ilgili güncel gelişmeler yakından takip ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.12.2025 14:21
15 Kasım itibarıyla sona eren TOKİ'nin 500 bin sosyal konut başvurularının ardından süreç kritik aşamaya girdi. Yoğun ilgi gören projede hak sahiplerini belirleyecek kura tarihleri merak edilirken, milyonlarca başvuru sahibi sonuçların hangi gün açıklanacağını öğrenmek için bekliyor. Proje takvimine dair netleşen bilgiler, başvuru sürecinin ardından yeni dönemin başlayacağını gösteriyor.

BAŞVURU TAKVİMİ: E-DEVLET VE BANKA SÜRECİ ARALIK AYINDA BİTİYOR

TOKİ'nin resmi duyurusuna göre 10 Kasım'da açılan e-Devlet başvuruları 18 Aralık'ta sona erecek. Banka şubeleri üzerinden yapılan başvurular ise 19 Aralık'ta tamamlanacak. Böylece projeye ilişkin ön başvuru süreci yıl bitmeden noktalanmış olacak.

KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Projenin inşa ve ihale adımları 2025 Kasım ayında başlayacak. Hak sahibi belirleme kuraları ise 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Kura çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçların aynı dönem içerisinde kademeli olarak açıklanması bekleniyor. Her il ve ilçe için kura günü belli oldukça TOKİ tarafından duyurular paylaşılacak.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

Kura sonrasında asil ve yedek listeleri yayımlandığında vatandaşlar hak sahipliği durumlarını iki kanaldan öğrenebilecek:

🔴TOKİ Resmi Sitesi: www.toki.gov.tr

🔴e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

T.C. kimlik numarasıyla giriş yapan başvuru sahipleri, kendi adlarına tanımlanan sonuç bilgilerine anında ulaşabilecek.

