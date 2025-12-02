Viral Galeri Viral Liste Tarım Kredi'de yüzde 50 indirim kampanyası başladı! İşte 2-14 Aralık kataloğu

Tarım Kredi'de yüzde 50 indirim kampanyası başladı! İşte 2-14 Aralık kataloğu

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Aralık ayının ilk yarısına özel 'Yetişen Alır' kampanyasını duyurdu. 14 Aralık'a kadar geçerli indirimlerde temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde dikkat çekici fiyatlar öne çıkıyor. İşte 2-14 Aralık kataloğu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.12.2025 11:17
Tarım Kredi marketlerinde 2–14 Aralık tarihleri arasında geçerli kampanya raflarda yoğun ilgi görüyor. Donuk içli köfte ve kebap çeşitleri de kampanya listesine dahil edilirken bazı ürünlerde 1 alana 1 bedava fırsatının uygulanması tüketicinin ilgisini artırdı. Peki bu hafta Tarım Kredi Marketleri'nde hangi ürünler indirimli?

KAT KAT FIRSAT (2–8 ARALIK)

Gıda Ürünleri

Karadeniz Siyah Çay 1 kg: 185 TL

Yayla Basmati Pirinç 1 kg: 79,95 TL

Fasülye 2,5 kg: 189 TL

Yeşil Mercimek 6 mm 1 kg: 34,50 TL

%100 Nar Ekşisi 350 g: 129,90 TL

Arpa/Şehriye/Spagetti/Fiyonk/Burgu 500 g: 13,75 TL

Supersini Arpa Şehriye 250 g: 6,99 TL

Sütlaç 150 g: 9 TL

Ayran 285 ml: 9 TL

Süt & Kahvaltılık

Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri 700 g: 215 TL

Yarım Yağlı Süt 1 L: 28,90 TL

Taze Beyaz Peynir Tam Yağlı 500 g: 98,90 TL

Organik Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 500 g: 180 TL

Erzincan Tulum Peyniri Koyun 350 g: 185 TL

Hellim Peyniri 250 g: 82,50 TL

Tarsüt Dil/Örgü/Dil Peyniri 250 g: 93,50 TL

Yağlı Yoğurt 3 kg: 136,50 TL

Yağ & Sürülebilir Ürünler

Natürel Sızma Zeytinyağı 2 L: 269 TL

Anadolu Ayçiçek Yağı 1 L: 92,50 TL

Marmarabirlik Zeytin Ezmesi 175 g: 44,90 TL

Fındık Ezmesi 300 g: 199 TL

Çiçek Balı 450 g: 159,90 TL

Paket Margarin 6x250 g: 175 TL

Et & Dondurulmuş

Tavuk Bonfile Çeşitleri kg: 209 TL

Çorum Belediyesi Sucuk/Baton/Kavurma Çeşitleri kg: 999 TL

Dana Steak Dilim 350 g: 229 TL

Pizza Karışık 400 g: 124,90 TL

Banvit Baton Piliç Sucuk 450 g: 89,90 TL

Donuk Kemik Suyu 6x80 g: 65 TL

Soslar

Tukaş Ketçap Acılı 650 g: 49,90 TL

Tukaş Mayonez 650 g: 54,90 TL

Haribo Mega Roulette 45 G 22,50 TL
Haribo Cham Pembe Beyaz 130 G 48,00 TL
Haribo Altın Ayıcık 130 G 48,00 TL (İkincisi %50 indirimli)

Sleepy Hijyenik Ped Çeşitleri
Günlük / Ped Normal / Uzun / Gece
32,90 TL – 49,90 TL

Familia Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı 249,90 TL

Luppo Sandviç Kek 184 G 59,90 TL
Burçak Bisküvi 373 G 54,90 TL
Çikolatalı Fındıklı Gofret 142 G 44,90 TL

Ceviz İçi 150 G – Tarım Kredi 94,90 TL
Tadım Atıştırmalık Çeşitleri 44,90 TL

Cipso Yoğurtlu Mevsim Yeşillik Aromalı / Naturel Original Cips 160 G 46,90 TL
Patos Acı Baharat / Rollo Acı Kırmızı Biber Mısır Cipsi 185 G 44,90 TL

Dola Atom Bitki Çayı 30'lu 46,90 TL
Dola Zencefilli Adaçayı 20'li 59,90 TL

Ülker Çikolata (Bitter–Sütlü–Antep) 60–65 G 27,90 TL
All Copy Fotokopi Kağıdı 500'lü 108,90 TL

Ay-Pop Klasik Mısır Patlağı 150 G 21,90 TL
Ay-Pop Tuzlu Patlamış Mısır 120 G 23,90 TL

Elidor Şampuan & Saç Kremi Çeşitleri
Şampuan 124,90 TL – Krem 62,90 TL

Elit Peçete 100'lü 23,90 TL
Elit Dev Havlu 1–3 39,90 TL
Elit Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 119,90 TL

Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı 3 L
Renkli / Siyahlar
149,90 TL

Doğadan Gazlı İçecek Şalgam 1 L 39,45 TL – 37,45 TL
Aynes Süt Laktozsuz / Yağlı / Yarım Yağlı 1 L 39,90 TL – 34,50 TL

Mr. Oxy Matik Sıvı Deterjan 3 LT 149,90 TL
Mr. Oxy Deniz Mineralli Yumuşatıcı 1440 ML 42,90 TL
Mr. Oxy Çok Amaçlı Temizleyici 1 LT 49,90 TL
Okey Güzellik Sabunu 4x70 G 34,90 TL

01 – 14 ARALIK ÜRÜNLER VE FİYATLAR

Safya Ayçiçek Yağı 2 L – 169,90 TL
Torku Lor Peyniri 500 G – 69,90 TL
Marmarabirlik Sepet Serisi 3x5 400 G – 69,90 TL
Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 16'lı – 109,90 TL
Mr. Oxy Hediye Havlulu Temizlik – 219,90 TL

Tamek Közlenmiş Biber 530 G – 69,90 TL
Tamek Közlenmiş Patlıcan 520 G – 59,90 TL
Tariş Cam Balzamik Sirke 250 ML – 149,90 TL

Mantı Atölyesi Bohça Mantı 400 G – 139,90 TL
Eti Tutku Torba 210 G – 44,90 TL
Bonart Joytop Mix Crystal Egg Sour 100 G – 34,90 TL

Eti Çıtır Balık Kraker 70 G – 15,90 TL
Eti Ketçaplı Kırmızı Balık Kraker 65 G – 15,90 TL

Ülker Çokomalt Antep Fıstıklı – 17,90 TL
Ülker Dido Maxi 47 G – 27,90 TL
Ülker Çokokrem Dev 8'li 176 G – 56,90 TL
Ülker McVitie's Tam Buğday Bisküvi 133 G – 20,90 TL
Ülker Olala Sufle Frambuazlı – 28,90 TL

Miskos Tereyağlı Çekme Helva 240 G – 74,90 TL

Cire Aseptine Vazelin Classic 150 ML – 47,90 TL
Cire Aseptine Soft Prebiyotik El – Ayak – Vücut Kremi Çeşitleri – 69,90 TL
Cire Aseptine Soft Prebiyotik Cilt Kremi Çeşitleri – 22,90 TL

Galez Donuk Etli Nohut Yemeği 300 G – 199,90 TL

Cool Cook Mini İçli Köfte 150 G – 69,90 TL (1 alana 1 bedava)
Ömer Usta Kebap 160 G – 199,90 TL

Molfix Bebek Bezi Large 54'lü / Junior 60'lı / Maxi 86'lı – 339,00 TL

Banvit Piliç Cıtır Finger 1000 G – 199,00 TL
SuperTon Balığı 3x75 G – 89,00 TL
Orkide Paket Margarin 250 G – 19,90 TL

Kafka Osmanlı Kahvesi 150 G / Dibek Kahvesi 150 G – 39,90 TL
Tunas Cam Kavanoz Üzüm Pekmezi 635 G / Tahin 470 G – 109,90 TL

Zen Bubble Tea Yaban Mersini 300 ML / Karpuz-Lychee 300 ML – 39,90 TL

MaviGöl Çubuklu Oda Kokusu 100 ML – 59,90 TL

Mr. Oxy Fast Sıvı Çamaşır Deterjanı 1480 ML – 139,90 TL
Asperox Sparx Diamond Plus Kapsül 40'lı – 199,00 TL
Dasty Yağ Sökücü Sprey 700 ML + Yedek 1000 ML – 99,00 TL
Tursil Jel Leylak Bahçesi 3,3 KG – 139,00 TL

Sleepy Mutfak Havlusu Portakal 50'li – 79,90 TL

Domestos Köpük 450 ML – 89,90 TL

Clear Men Şampuan 600 ML / Clear Pembe Şampuan 600 ML – 149,90 TL

