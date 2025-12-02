Tarım Kredi’de yüzde 50 indirim kampanyası başladı! İşte 2-14 Aralık kataloğu

KAT KAT FIRSAT (2–8 ARALIK)
Gıda Ürünleri
Karadeniz Siyah Çay 1 kg: 185 TL
Yayla Basmati Pirinç 1 kg: 79,95 TL
Fasülye 2,5 kg: 189 TL
Yeşil Mercimek 6 mm 1 kg: 34,50 TL
%100 Nar Ekşisi 350 g: 129,90 TL
Arpa/Şehriye/Spagetti/Fiyonk/Burgu 500 g: 13,75 TL
Supersini Arpa Şehriye 250 g: 6,99 TL
Sütlaç 150 g: 9 TL
Ayran 285 ml: 9 TL
Süt & Kahvaltılık
Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri 700 g: 215 TL
Yarım Yağlı Süt 1 L: 28,90 TL
Taze Beyaz Peynir Tam Yağlı 500 g: 98,90 TL
Organik Olgunlaştırılmış Beyaz Peynir 500 g: 180 TL
Erzincan Tulum Peyniri Koyun 350 g: 185 TL
Hellim Peyniri 250 g: 82,50 TL
Tarsüt Dil/Örgü/Dil Peyniri 250 g: 93,50 TL
Yağlı Yoğurt 3 kg: 136,50 TL
Yağ & Sürülebilir Ürünler
Natürel Sızma Zeytinyağı 2 L: 269 TL
Anadolu Ayçiçek Yağı 1 L: 92,50 TL
Marmarabirlik Zeytin Ezmesi 175 g: 44,90 TL
Fındık Ezmesi 300 g: 199 TL
Çiçek Balı 450 g: 159,90 TL
Paket Margarin 6x250 g: 175 TL
Et & Dondurulmuş
Tavuk Bonfile Çeşitleri kg: 209 TL
Çorum Belediyesi Sucuk/Baton/Kavurma Çeşitleri kg: 999 TL
Dana Steak Dilim 350 g: 229 TL
Pizza Karışık 400 g: 124,90 TL
Banvit Baton Piliç Sucuk 450 g: 89,90 TL
Donuk Kemik Suyu 6x80 g: 65 TL
Soslar
Tukaş Ketçap Acılı 650 g: 49,90 TL
Tukaş Mayonez 650 g: 54,90 TL