Hakim ve savcı kura atama sonuçları nasıl öğrenilir: HSK atama listesi yayımlandı mı?

Adli ve idari yargı alanında görev alacak yeni hakim ve savcıların atamalarını belirleyen kura töreni, bugün Ankara'da gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Adaylar görev yerlerini öğrenmek için sorgulama ekranına yöneliyor. Peki HSK atama tam liste yayımlandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.12.2025 17:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılım sağladı. Törende gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte Türkiye'deki toplam hakim ve savcı sayısı 9 bin 349'dan 26 bin 803'e yükseldi. Ataması yapılan adaylar, "Hakim ve savcı kura atama sonuçları nasıl öğrenilir, kim nereye atandı?" sorularına yanıt arıyor. İşte sonuç sorgulama ekranı...

Kura Töreni Beştepe'de Yapıldı

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni, 2 Aralık 2025 tarihinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende, adayların görev yerleri kura sistemiyle belirlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu resmi sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

Mesleğe Kabul ve Kura Törenine İlişkin Duyuru

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan; 28. Dönem Adli Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile 18. Dönem İdari Yargı hâkim adaylarının mesleğe kabul işlemleri tamamlanmıştır.

Mesleğe kabullerine karar verilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızı tebrik eder, kabul kararının; ülkemize, yargı teşkilatımıza, kendilerine ve ailelerine hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz.

Kura töreni 02.12.2025 tarihinde saat 14.00'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecektir.

İlgililere duyurulur.

HSK Atama Listesi Yayımlandı mı?

HSK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruda, "Mesleğe kabul edilen hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının cübbe dağıtımına ilişkin detaylar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir." ifadeleri yer aldı. Atama sonuçları ve isim listesini görüntülemek isteyen adaylar, aşağıdaki sorgulama ekranı bağlantısı üzerinden erişebilirler.

HSK ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

