Hakim ve savcı kura atama sonuçları nasıl öğrenilir: HSK atama listesi yayımlandı mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da düzenlenen Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılım sağladı. Törende gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte Türkiye'deki toplam hakim ve savcı sayısı 9 bin 349'dan 26 bin 803'e yükseldi. Ataması yapılan adaylar, "Hakim ve savcı kura atama sonuçları nasıl öğrenilir, kim nereye atandı?" sorularına yanıt arıyor. İşte sonuç sorgulama ekranı...