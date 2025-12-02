Hakim ve savcı kura atama sonuçları nasıl öğrenilir: HSK atama listesi yayımlandı mı?
Adli ve idari yargı alanında görev alacak yeni hakim ve savcıların atamalarını belirleyen kura töreni, bugün Ankara'da gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katıldı. Adaylar görev yerlerini öğrenmek için sorgulama ekranına yöneliyor. Peki HSK atama tam liste yayımlandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.12.2025 17:29