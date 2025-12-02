02 Aralık 2025, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Murat Cemcir yoğun bakımdan çıktı! Hastaneye kaldırılmadan önce neler yaşadı?

Murat Cemcir yoğun bakımdan çıktı! Hastaneye kaldırılmadan önce neler yaşadı?

Ünlü oyuncu Murat Cemcir'in sağlık durumuyla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı. İç kanama nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakımdan çıkan ünlü oyuncunun, hastaneye kaldırılmadan önce evinde yaşadığı zorlu süreci Ece Erken canlı yayında açıkladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.12.2025 15:44 Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:43
Murat Cemcir yoğun bakımdan çıktı mı? Ece Erken canlı yayında açıkladı

'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek', 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Kardeş Payı' gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Murat Cemcir, yaşadığı sağlık sorunuyla sevenlerini korkuttu.

Murat Cemcir yoğun bakımdan çıktı mı? Ece Erken canlı yayında açıkladı

Geçtiğimiz çarşamba günü evinde rahatsızlanan Cemcir'in iç kanama geçirdiği tespit edilmiş, oyuncunun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtilmişti.

Murat Cemcir yoğun bakımdan çıktı mı? Ece Erken canlı yayında açıkladı

Hastaneden yapılan açıklamada, "Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, tedavisi devam ediyor" ifadelerine yer verilmişti.

Murat Cemcir yoğun bakımdan çıktı mı? Ece Erken canlı yayında açıkladı

"DOKTORLAR AZ DAHA BAĞIRSAKLARINI ALACAKLARMIŞ"

Bugün ise ünlü oyuncudan iyi haber geldi. Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, Cemcir'in yoğun bakımdan çıktığını açıkladı.

Murat Cemcir yoğun bakımdan çıktı mı? Ece Erken canlı yayında açıkladı

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında konuşan Erken, şu ifadeleri kullandı:

"Evdeyken bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor. Yüzünde ve kafasında şişlik varmış. Doktorlar az daha bağırsaklarını alacaklarmış, ama gerek kalmıyor. Bağırsakta baloncuk şeklindeki yaraların azması diyorlar. Dün akşam kendine geliyor, şükür bugün daha iyiymiş. Yoğun bakımdan da çıkmış."

Murat Cemcir yoğun bakımdan çıktı mı? Ece Erken canlı yayında açıkladı

MURAT CEMCİR KİMDİR?

1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü'nde tamamlayarak mezun oldu. Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları 'Çalgı Çengi' filmindeki performansı ile beğeni topladı. 2012 yılında 'İşler Güçler' dizisinde rol aldı.

2013 yılının sonunda 'Düğün Dernek' filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı. 2014 yılında 'Kardeş Payı' adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı.

'Düğün Dernek 2: Sünnet' sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Şinasi Yurtsever ile birlikte yer aldı. Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı 'Ahlat Ağacı' filminde 'İdris Karasu' karakterini canlandırdı.

ÖDÜLLERİ

(2015) 42.Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Erkek Komedi Oyuncusu (Kardeş Payı)

(2017) 16. Yılın Yıldızları Ödül Töreni - En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu

(2019) 51. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Ahlat Ağacı

(2019) Uluslararası East-West Golden Arch - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

(2021) 4. META Sinema Forumu - En iyi çıkış yapan yapımcı