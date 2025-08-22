OSMAN İMECE

Son yıllarda Türkiye'de başıboş sokak köpekleri sorunu, maalesef toplumumuzun en önemli ve çözüm bekleyen konularından biri haline geldi.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Yasası'nın çıkmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hala sokaklar başıboş köpeklerden geçilmiyor.

Özellikle büyük şehirlerde, parklarda oynayan çocuklarımıza, sabah işine giden insanlarımıza ve en önemlisi de okula gidip gelen öğrencilerimize yönelik saldırı haberleri bu sorunun ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

Bu durum hepimizde derin bir endişe ve çaresizlik hissine sebep oluyor.

Devlet bu konuda adımlar atmış olsa da ne yazık ki sokaklarda yaşayan köpeklerin sayısı hala kontrol altına alınabilmiş değil.

Bu da sorunun tam anlamıyla çözülemediğini gösteriyor.

Konuya hem hayvanseverlik hem de insan sağlığı ve güvenliği perspektifinden yaklaşmak zorundayız.

Önümüzde okulların açılacağı bir dönem var. Çocuklarımızın okula giderken veya dönerken korku yaşamaması onların en temel hakkıdır.

Bu sebeple sorunun acilen ve kalıcı olarak çözülmesi büyük önem taşıyor.

İstanbul Valiliği'nin ilgili birimlere gönderdiği resmi yazı da bu konunun ciddiyetinin bir göstergesi.

Valiliğin başıboş sokak hayvanlarının toplatılması ve gerekli önlemlerin alınması yönündeki talimatı, belediyelerin bu konuda daha etkin ve hızlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Bu sorunun çözümü sadece hayvanların toplatılmasıyla sınırlı kalmamalı.

Hayvanların yaşam hakları ve refahları da güvence altına alınarak, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme gibi uzun vadeli çözümler de hayata geçirilmelidir.

Bu konuda yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. Belediyeler, barınak kapasitelerini artırmalı, hayvanları kısırlaştırma ve sahiplendirme kampanyalarını yaygınlaştırmalı ve vatandaşları bu konuda bilinçlendirmeli.

Sokak köpekleri sorunu, sadece toplayarak çözülebilecek bir sorun değildir.

Bu bir süreç yönetimidir ve bu süreci doğru yönetmek hem insanımızın hem de hayvanlarımızın güvenliğini sağlamak için hayati önem taşımaktadır.

Umarız ki, önümüzdeki günlerde atılacak somut adımlarla, bu sorun kökten çözülür ve çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız ve tüm insanlarımız sokaklarda güvenle yürüyebilir hale gelir.

Bu, tüm toplumun ortak sorumluluğudur.

Her ne olursa olsun köpeklerin yeri sokaklar değildir. Özellikle büyükşehirlerde yaşanan ve kronik hale gelen bu sorunun en kısa zamanda çözümü şart.

Aksi halde yine onlarca evladımızı sokak köpeklerine kurban etmek zorunda kalacağız. Buna asla izin vermemeliyiz...