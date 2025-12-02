Viral Galeri Viral Liste Emekliye 2 formüllü kök maaş hesabı! 2026'da 4A-4B-4C'linin aylığı ne kadar olacak?

Emekliye 2 formüllü kök maaş hesabı! 2026'da 4A-4B-4C'linin aylığı ne kadar olacak?

Yıl sonu yaklaşırken gözler bir kez daha enflasyon verilerine çevrildi. Kasım ayı rakamlarının yarın açıklanacak olması, hem emekliler hem de memurlar için yapılacak zam oranını belirleyecek sürecin kritik aşamasını oluşturuyor. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın yayımladığı yıl sonu tahmin aralığını referans alarak şimdiden iki farklı senaryo üzerinden hesaplama yapıyor.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 02.12.2025 12:09 Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 12:11
Emekliye 2 formüllü kök maaş hesabı! 2026’da 4A-4B-4C’linin aylığı ne kadar olacak?

A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emeklilerin 2026 Ocak döneminde alacağı maaş artışına ilişkin tüm olası hesaplamaları tek tek anlatarak beklentileri netleştirdi. Enflasyon tahmin aralıklarından taban maaş senaryolarına kadar merak edilen tüm başlıkları paylaşan Erdem, yıl başında ortaya çıkacak maaş tablosunun nasıl şekilleneceğini rakamlarla ortaya koydu. İşte taban maaş hesabı…

EMEKLİ VE MEMURA YENİ MAAŞ!
Emekliye 2 formüllü kök maaş hesabı! 2026’da 4A-4B-4C’linin aylığı ne kadar olacak?

ENFLASYON %31 OLURSA

Merkez Bankası'nın tahmin aralığındaki alt bant olan yüzde 31'e göre yıl sonunda oluşacak 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,28 olarak hesaplanıyor.

Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı artışı oluşturacak.

Emekliye 2 formüllü kök maaş hesabı! 2026’da 4A-4B-4C’linin aylığı ne kadar olacak?

Bu senaryoda:

En düşük SSK-Bağ-Kur emekli maaşı: 18.954 TL

En düşük memur maaşı: 60.947 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 27.912 TL

Memur ve memur emeklileri için temmuzdan bu yana biriken enflasyon farkı bu tabloda yaklaşık %18,7 seviyesinde oluşuyor.

Emekliye 2 formüllü kök maaş hesabı! 2026’da 4A-4B-4C’linin aylığı ne kadar olacak?

ENFLASYON %33'E ÇIKARSA

Piyasa katılımcıları anketlerinde beklentiler üst banda, yani yüzde 33 seviyesine daha yakın görünüyor. Bu durumda 6 aylık enflasyon farkı %13,99, yani yuvarlak hesap %14 düzeyine yükseliyor.

Emekliye 2 formüllü kök maaş hesabı! 2026’da 4A-4B-4C’linin aylığı ne kadar olacak?

Bu ihtimale göre:

En düşük SSK-Bağ-Kur emekli maaşı: 19.243 TL

En düşük memur maaşı: 61.856 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 28.320 TL

Memur ve memur emeklisinin artışı ise bu tabloda yaklaşık %20,5'e ulaşıyor.

SON DAKİKA