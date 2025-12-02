Dünya Engelliler Günü 2025: 3 Aralık’ta engelli memur idari izinli sayılacak mı?

TÜRKİYE'DE 3 ARALIK'IN RESMİ STATÜSÜ

3 Aralık, takvimde özel bir farkındalık günü olarak yer alsa da çalışma hayatını doğrudan etkileyen bir resmi tatil niteliği taşımıyor. Özel sektör için de kamu için de mesai, normal düzeninde devam ediyor. Ancak kamu kurumlarında engelli çalışanları ilgilendiren özel bir hüküm, bu günü farklı bir konuma taşıyor.