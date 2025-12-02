Viral Galeri Viral Liste Dünya Engelliler Günü 2025: 3 Aralık’ta engelli memur idari izinli sayılacak mı?

Her yıl 3 Aralık'ta engellilik konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kutlanan Dünya Engelliler Günü, Türkiye'de özellikle kamu kurumlarında görev yapan engelli personel için ayrı bir anlam taşıyor. Bu tarihin resmi tatil sayılıp sayılmayacağı ve engelli çalışanlara idari izin verilip verilmeyeceği ise bu yıl da en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Birleşmiş Milletler tarafından 1992'de ilan edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin haklarına, toplumsal yaşama tam ve eşit katılımlarına dikkat çekmek amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle gündeme geliyor.

Türkiye'de ise bu tarih, milli bayramlar ve genel tatiller arasında bulunmadığı için resmi tatil kapsamında değerlendirilmiyor. Dolayısıyla çalışma düzeni, genel anlamda herhangi bir tatil uygulamasından etkilenmiyor.

TÜRKİYE'DE 3 ARALIK'IN RESMİ STATÜSÜ

3 Aralık, takvimde özel bir farkındalık günü olarak yer alsa da çalışma hayatını doğrudan etkileyen bir resmi tatil niteliği taşımıyor. Özel sektör için de kamu için de mesai, normal düzeninde devam ediyor. Ancak kamu kurumlarında engelli çalışanları ilgilendiren özel bir hüküm, bu günü farklı bir konuma taşıyor.

Engelli Kamu Personeli İçin İdari İzin Uygulaması

Kamu kurumlarında görev yapan engelli personelin 3 Aralık'taki mesai durumu, 03 Aralık 2002 tarihinde yayımlanan 2002/58 sayılı Başbakanlık (Mülga) Genelgesi ile netleştirilmiş durumda. Hâlâ yürürlükte olan genelgenin üçüncü maddesi, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın ilk günü ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde kamuda görev yapan tüm engellilerin idari izinli sayılacağını" hükme bağlıyor.

Dünya Engelliler Günü 2025: 3 Aralık’ta engelli memur idari izinli sayılacak mı?

Bu düzenleme gereği, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm engelli personel, herhangi bir dilekçe vermeden veya talepte bulunmadan idari izinli kabul edilecek. Mesai çizelgesi otomatik olarak buna göre işlem görecek.

