Dünya Engelliler Günü 2025: 3 Aralık’ta engelli memur idari izinli sayılacak mı?
Her yıl 3 Aralık'ta engellilik konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla kutlanan Dünya Engelliler Günü, Türkiye'de özellikle kamu kurumlarında görev yapan engelli personel için ayrı bir anlam taşıyor. Bu tarihin resmi tatil sayılıp sayılmayacağı ve engelli çalışanlara idari izin verilip verilmeyeceği ise bu yıl da en çok araştırılan konular arasında yer aldı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.12.2025 10:33