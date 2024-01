ÖMER ÜRÜNDÜL

Kartal nihayet doğru yaptı!

Fenerbahçe dün gece görkemli bir galibiyetle 3 puanın sahibi oldu. Maça beklendiği gibi hızlı ve atak başladılar. Erken penaltı golüyle de skor avantajı yakaladılar. Bu golden sonra Konyaspor biraz direnç göstermek istedi ama ofsaytı bozarak çok kolay bir 2. gol yiyince tamamen dağıldılar. Fenerbahçe'de hırsından hiçbir şey kaybetmeyince tamamen oyundan düşen rakibi karşısında ilk yarıyı 5 golle bitirdi. Ve ikinci yarıya İsmail Kartal 2 değişiklikle başladı. Batshuayi ile bir gol daha geldi ardından Kartal 2 hamle daha yaptı. Sonuçta 7 gollü bir galibiyetle 90 dakika tamamlandı. Şimdi gelelim genel gözlemlerime… İsmail Kartal'ı, Tadic konusunda haftalardır eleştiriyordum. Aslında her teknik direktör, inandığı yıldız futbolcusuna mutlaka bir ayrıcalık tanır, bu çok normal. Ama bu, sınırsız olmamalı. Tadic her maça ilk 11'de çıkmasına rağmen fizik olarak üstüne koyamadığı gibi hep geriye gitti. Bu kadar alternatifli geniş kadroda buna ısrar edersen otoriten sarsılır. Dün bu gerçeği nihayet gördü, çok da doğru yaptığı belgelendi. King başarılı olunca takım her yönüyle iyi oynadı. Osayi-Samuel çok önemli bir kanat beki, Mert Müldür değişik yapıda bir oyuncu ama futbolu biliyor ve basit oynuyor. Dün bence o da kazanıldı. Herkesin olmazsa olmazı Fred, cezalıyken belli ki fazla dinlenmiş işi kalitesiyle idare etti. Bir eleştirim de hırslı Serdar Aziz için. 6 farkla öndeyken gereksiz bir sarı kart gördü. Takım olarak bir diğer artı ise farklı skora rağmen oyunu büyük bir ciddiyet ve hırsla devam ettirmek.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın