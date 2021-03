ÖMER ÜRÜNDÜL

KARTAL'IN GOLCÜSÜ DE KALECİSİ DE SAĞLAM



BEŞİKTAŞ



ARTILAR



Sergen Yalçın'ın kolektif yapıda çok önemi olan kadro istikrarını sezon ortasından itibaren oturtması Beşiktaş'ın en büyük artısı. Bu sayede futbolcular arasındaki uyum her maçtan sonra daha da olumlu duruma geldi.

***

Orta sahada Josef ile Atiba gibi çok önemli ve istikrarlı iki oyuncuya sahip olmak avantaj. Bu iki orta sahanın hem devamlılıkları hem de pres özellikleri var. Aynı zamanda pozisyona girip gol atmayı da ihmal etmiyorlar. Örneğin Josef'in, Başakşehir deplasmanında attığı golü ancak Lewandowski atardı.

***



Kadro çok derin değil ama alternatifli. Her bölgede de her zaman faydalanılacak oyuncular var. Örneğin, Rıdvan ve N'Sakala… Stoper ve sağ bekte sıkıntı yaşandığında da her derde deva Necip sahne alıyor.

***



Aboubakar gibi bir santrfora sahip Beşiktaş. Ben her zaman söylüyorum, bir santrfor için sadece gol atmak önemli değil. Bir santrfor, başka önemli icraatlar da yapmak mecburiyetinde. Bunlar Aboubakar'da var. Arkadaşlarına duvar olmayı biliyor, çapraz koşularla arkadaşlarına alanlar açabiliyor.

***

En büyük risk sezon başında kalecilerdi. Büyük takımın mutlaka deneyimli kalecisi olacak. Ama teknik direktör Sergen Yalçın, iki genç file bekçisi Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'a çok güvendi ve eldivenleri verdi. Onlar da güveni boşa çıkarmadı.







EKSİLERİ



BAZEN ABARTMAYI SEVİYORLAR!

En önemli eksiklik, riskli oyun anlayışında bazen gerek yokken abartıya kaçıp, kolay gol yemeleri. En canlı örnek Trabzonspor maçı. Takım skor avantajına sahip, 45. dakikada kontratak golü yedi.

***

Stoperde sezon başında Vida da dahil sıkıntılar yaşandı. Bunlar bilhassa sezon başındaki puan kayıplarına da neden oldu. Ama Vida her zaman önemli bir karakter. En çok eleştiriye uğrayanlardan Welinton'da da gittikçe düzelme görülüyor.

***

Bir önemli gördüğüm eksik de genelde başarılı performans gösteren Rosier'in zaman zaman asli görevinde sıkıntılar yaşaması ve kart görmeye aşırı meyilli olması.

***

Beşiktaş'ın orta sahasında önemli pres yapan ve fiziki kaliteleri iyi oyuncular var. Josef, Atiba, Mensah, Dorukhan ve Necip. Ama gerçek yeri 10 numara pozisyonu olan iki oyuncu var; Ljajic ve Oğuzhan. Ancak ikisinin de uzun süredir fiziksel sıkıntıları var. Sadece Ljajic biraz kıpırdadı.

***

Cenk önemli bir santrfor. Ama ciddi bir maç eksiği vardı. Tam olaya ısınırken sakatlık yaşadı. Yoğun trafikte ona ihtiyaç var. Ama şu anda görünürde yok.

***



KANARYA DIŞ SAHADA KENDİNİ BULUYOR



FENERBAHÇE



ARTILARI





Geçtiğimiz sene ısınma dönemi geçiren deneyimsiz genç kaleci Altay Bayındır bu sene büyük gelişme gösterdi ve çok iyi bir konuma geldi. Bu Fenerbahçe'nin en büyük avantajlarından biri olarak öne çıkıyor.

***



Belki iyi kullanılmıyor ama Fenerbahçe'nin kadrosu santrfor ve sol açık hariç diğer bölgeler için oldukça bol alternatifli. Hatta 10 numara pozisyonu için bile kafa karıştıran çok alternatif var.

***

Belli bir sistemi, kadrosu ve oyun anlayışı yerleşmese de deplasmandaki maçlarda başarılılar. Şöyle bir örnek verebilirim; bana göre Rize maçı da dahil, en iyi oynadığı ve mücadele ettiği iki maç Galatasaray ve Trabzonspor karşılaşmaları.

***

Devre arası transferinde alınan Attila Szalai'nin takıma çabuk uyum sağlaması. Yaşının da genç olduğunu düşürürsek en doğru transferlerden bir tanesi oldu.

***

Beşiktaş'ın net favori görüldüğü pazar günkü derbide ben Fenerbahçe'nin, tıpkı Galatasaray ve Trabzonspor maçlarındaki mücadelesini sergileyeceği görüşündeyim.



EKSİLERİ



SANTRFORLAR STOPER GİBİ OYNUYOR!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sezon başından beri kadro istikrarı sağlayamadı. İşleyen bir sistem oluşturamadı.

***

Kadro mühendisliğindeki yanlışlık yüzünden Erol Bulut'un kafası karışıyor. Örneğin; Mesut Özil çok büyük bir yıldız transferiydi. Ama 10 ay idman yapmamış, maç oynamamış oyuncunun idareli kullanılması gerekiyordu.

***

Pelkas'ın sadece 10 numarada önemli bir oyuncu olduğunu Türkiye'de vurgulayan ilk yorumcuyum. Ancak sol kanatta görev verildi. Mesut sakatlandıktan sonra dahi Bulut, bu gerçeği görmedi. G.Birliği maçında da bu görüldü. Hatta Pelkas sol açık başladı, sonra 10 numaraya geçti. Daha sonra sol açık ve sol bek gibi oldu!

***

En önemli konulardan biri Valencia, Samatta, Cisse ve Thiam. 4'ü bir santrfor etmedi. Fiziki yetersizlikleri var. Fenerbahçe'nin golcüsü yok fikrinde nihayet herkes birleşti. Ama bu birleşme de yanlış. Gol atmasan da santrforun diğer yapacağı icraatları yaparsın. Valencia'ya kanatta görev veriliyor, onu ayırıyorum. Diğer 3'ü de ne çalım ne sprint atabiliyorlar. Ne de duvar olup başka arkadaşlarına alan açabiliyorlar. Sanki rakipte stoper oynuyorlar.

***

Fenerbahçe'nin sol açığı yok. Çok önemli bir kanat forveti olan Perotti transfer edildi, problemi vardı ve sakatlandı. Devre arasında alınan Osayi, aslında iyi bir sağ kanat forveti olmasına rağmen Fenerbahçe'nin düzeni içinde kendini gösteremedi.