ÖMER ÜRÜNDÜL

Sahanın yıldızı Mert Hakan’dı

Fenerbahçe maça tempolu, hırslı ve önde basarak başladı. Konyaspor ise bu tip etkili takım presine karşı yapması gerekenlerin tam tersini yaptı. Arka arkaya basit top kayıpları ile geride dengesiz yakalandılar. Bütün bu pas hatalarını gördükleri halde uzun toplarla çıkmayı hiç düşünmediler. Sol kanatları ise adeta yol geçen hanı idi...

Fenerbahçe'nin ilk 29 dakikada her şeyiyle üstün oynadığı oyunda gol bulamayışı gerçekten çok ilginçti. Ardından üst üste iki gol bulmayı başardılar ve rahatladılar.

İkinci yarıda Fenerbahçe geriye yaslandı ve Konyaspor oyunu domine etmeye başladı. Bunun en önemli nedeni bugüne kadar alışık olmadıkları tempolu bir ilk yarı sergilemeleriydi.

Dün gece Pelkas'ın gerçek yerinde oynaması sahaya olumlu yansıdı. Osayi de karşısında istediği tarzda bir sol bek bulunca kendisini gösterdi, bir de güzel gol attı. Altay üç kurtarışla yine başarılıydı. Gol perdesini açan Szalai defansta da iyiydi. Ama bana göre sahanın yıldızı ilk 45 dakikada her bölgeye yaptığı müthiş pres ile Mert Hakan idi. Dün gecenin Fenerbahçe açısından en üzüncü yanı ise Pelkas'ın hastanelik oluşuydu.

Birinci golde Gökhan Gönül kafayla asist yaptı, Szalai attı. İkinci gol sağ açık Osayi'nin kendi becerisi. Üçüncü gol de Serdar Aziz... Bu ne demek oluyor? Ne yazık ki Fenerbahçe'de santrfor olmadığı anlamına geliyor.

Gel de Konyaspor'un genç antrenörünü eleştirme... Sol beklerin yok, ağır stoper Adil'i oraya çekiyorsun. Önde Sekidika hiç defans yapmaz. Karşıda da Gökhan Gönül ile Osayi var. Hadi bu hatayı yaptın. İlk 15 dakikayı hasarsız atlatıyorsun, durumu da görüyorsun bari Skubic'i sol beke çek. Zaten bu hatalı tercihi de maçın skorunu belirledi...

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