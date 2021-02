ÖMER ÜRÜNDÜL

Fenerbahçe günü kurtardı

F.Bahçe ilk devrenin son yarım saatinde sürekli topa sahip olarak oyunu domine etti. Bunun iki nedeni vardı. İlki stadın çok güzel zemini, ikincisi de Karagümrük'ün takım presindeki yetersizliğiydi. Buna rağmen F.Bahçe'nin pas trafiğindeki temposu düşük olduğundan gol dışında tek pozisyon üretebildiler. Gol de duran toptan gelmişti. 2. yarıda F.Bahçe'de yorgunluk başladı. Bu golden sonra oyunu tamamen Karagümrük domine etmeye başladı. İşte burada Erol Bulut'un büyük hatası gündeme geldi. Artık Mesut tamamen yorulmuş, oyundan düşmüş ve Sosa da frene basmıştı. Rakip yükleniyor, artık tek yapılması gereken Mesut-Mert Hakan değişikliğiydi. Ama Erol Bulut bunu yapmaya cesaret edemedi. Sonra fark 1'e indi. 2. gol VAR'dan dönmese her şey ters düz olabilirdi. Aslında gidişata göre yine de Karagümrük beraberliği bulabilirdi. Bu defa da sahneye teknik direktör Şenol Can çıktı. Oyun tek kaleye dönüşmüşken her an gol gelme ihtimali varken, gereksiz yere Lens ve Emre Çolak'ı sahaya koydu. Ndao ve Bertolacci'yi çıkardı. Zaten ondan sonra baskı söndü. Aslında ilk yarıdaki takım tertibi çok hatalıydı. Jimmy Durmaz kesinlikle orta sahada oynamaz. Jimmy'yi ancak ikinci golü yedirdikten sonra oyundan çıkarmak aklına geldi. Sonuçta F.Bahçe günü kurtardı. Yine Altay'ın performansı ön plana çıktı. Borini'nin golünde ise yapacak bir şeyi yoktu. Mesut'un kondisyon yetersizliği açıkça görülüyor. İlk yarı yüksek kalitesiyle katkılar yapmaya çalıştı. 2. devrede oyundan düştü. Caner'de de hiç kötü alışkanlıklar dinmiyor. Hiç pozisyon yokken, sarı kartı cebine koyarak oyuna devam etti.

