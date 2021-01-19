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ÖMER ÜRÜNDÜL
Yük 3 kişinin sırtına bindi

Yük 3 kişinin sırtına bindi

19.01.2021, Salı
A.Gücü'nün maça dağınık daha da önemlisi büyük taktik yanlışla pres yaparak başlaması F.Bahçe'nin işine yarayacak bir tabloydu. Ofansif girişimler için uygun ortam vardı. Ama F.Bahçe'nin atakları beklediğim gibi kopuk kopuk gelişiyordu. Çünkü dün geceki ileri üçlüsüyle organize bir futbol sergilemesi mümkün değildi. Sezon başından beri yeri geldikçe vurguladım. Valencia, Samatta ve Thiam'ın yapıları kanat forveti rolüne uygun değil. Böyle olunca da rakip defansların yerleşme düzenini ciddi arızalara uğratmak ve de beklerin bindirmelere ağırlık vermeleri zorlaşıyor. F.Bahçe'nin dünkü futbolu farklı galibiyete rağmen kesinlikle olumlu değil. Valencia, Samatta ve Thiam rakibin hatalarını değerlendirerek birer gol attılar. Ama onun dışında fiziki yetersizlikten oyuna katkıları çok azdı. Zaten ikisi de sakatlık problemiyle karşılaştı. F.Bahçe'de dün 3 kişi ağır yükü çekti. Sangare, Gustavo ve Ozan. Bu arada Mert Hakan'dan sonra Ozan'ın da cezalı duruma düşmesi Sivas deplasmanı için ciddi bir tehlikedir. A.Gücü mücadele etmeye çalışıyor ama yetersiz. Takım savunmasında çok önemli hatalar yaptılar. Hücum girişimlerinde de etkisizdiler. İşleri oldukça zor gözüküyor. Hakemlerin büyük çoğunluğu, ülkemizdeki yoğun baskılardan dolayı büyüklerden çekiniyorlar. Ne yazık ki başladıktan sonra VAR'da da benzer olayları arka arkaya yaşıyoruz. İşte dün geceki F.Bahçe'nin 2. golü. %100 faul ama VAR'dan ses yok. Zaten olması da mümkün değil çünkü VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu...
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