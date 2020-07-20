ÖMER ÜRÜNDÜL

Vedat Muriqi harakiri yaptı

F.Bahçe maça hırslı, tempolu, atak ve organize başladı. Oyunun kontrolünü sürekli ellerinde tutuyorlardı. Lens'in de geriye yardımda yetersiz kalması ile Hasan Ali-Ferdi ikilisi sol kulvara ciddi bir işlerlik getiriyorlardı. Her şey F.Bahçe lehine iken 25. dakikada sahneye Vedat Muriqi çıktı. Göz göre göre kendini attırdı. Aslında ben ligin 2. yarısı başladıktan hemen sonra "Vedat Muriqi'de fiziki düşüş var" diye görüş bildirdim. Sonraki haftalarda, "bu düşüş devam ediyor" dedim. Zaten bir futbolcu güç kaybına uğrayıp istediklerini yapamazsa o zaman bu tip hareketlerle kırmızı kart görebiliyor. 10 kişi kaldıktan sonra da F.Bahçe 11 kişi gibi oynadı. 2. yarıda bir 10 dakika denk geçti, sonra başta Emre olmak üzere doğal olarak bir yorgunluk ortaya çıktı. Altay'ın üst üste hatalarından 2 gol bulan Beşiktaş, 3 puana ulaştı. Tabii ki derbi kazanmak, bir teknik direktör açısından çok önemli ama böyle bir galibiyetten sonra ders çıkarmak ilerisi için daha da önemli. Sergen Yalçın'ın takım tertibi çok hatalıydı. Burak fizik olarak hiç hazır değil. Buna bir de ilaveten yine güçsüz Boateng'i oynattığınız zaman, top rakipteyken iki kişi eksik kalırsınız. Boateng de sakatlanıp oyundan çıkarak Sergen Yalçın'ı hatadan kurtardı. Eğer Muriqi o harakiriyi yapmasa maçın gidişatı F.Bahçe lehine gözüküyordu. Ben dün F.Bahçe'de en çok büyük özveri ile mücadele eden Tolga'yı beğendim. Ayrıca sezon içindeki kötü genel tabloda genç Ferdi'nin neden kulübeye mahkum olduğunu da düşünmeden edemedim.

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