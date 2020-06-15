ÖMER ÜRÜNDÜL

Şampiyonluk zor

Galatasaray için dün çok talihsiz bir geceydi. Önce takımın temel direği Muslera'nın ayağı kırıldı. Yine Andone de çok ağır bir sakatlıkla karşı karşıya. Bir de bunların üstüne kaybedilen 3 puan... G.Saray maça durgun başladı. Aksine kümede kalma mücadelesi veren Rizespor hırslı, tempolu ve ataktı. Muslera yine çok önemli bir kurtarış yaparken talihsizce sakatlandı. G.Saraylı futbolcular, kötü başlangıca bir de Muslera'nın üzüntüsü eklenince oyundan iyice düştüler. Bunun sonucunda da bir penaltıyla Rizespor kritik anda skor avantajı yakaladı. G.Saray nihayet devrenin son 10 dakikasında kendisine geldi ve oyunu karşı alana yıktı.

İkinci yarıdaki görüntü adeta tek kaleydi. G.Saray arka arkaya hücum girişimlerinde bulunuyordu. Aslında maçın kırılma anı bir dakika içinde oldu. Önce Rizespor farkı ikiye çıkardı. Bundan 30 saniye sonra da Onyekuru'nun net pozisyonunda kaleci Tarık'tan mucizevi bir kurtarış geldi. İki farklı skor dezavantajına düşen G.Saray yüklendikçe yüklendi ama tempo düşüktü. Bunun yanında da takımın önemli hücum silahlarından Feghouli ve Onyekuru çok düşük performans sergilerken Falcao'nun ayakta duracak hali dahi yoktu. Sonuçta G.Saray ağır bir yarayla Rize'den dönmüş oluyor. Belki açılan puan farkı kapanabilir ama Muslera'sız G.Saray'ın artık şampiyonluk şansı çok az. Düşme hattındaki Rizespor çok önemli, belki kendisinin de ummadığı bir 3 puan kazandı. Ama bu maçtan ders çıkarmaları lazım. 50 metrelik genişliği değerlendirecek kontrataklar yapamayışları üzerinde durulmalı.

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