Kim ne derse desin… Kavga, CHP'nin kendi içinde. Hatta hangi istikamette ve hangi kadrolarla ilerleyeceğinden kaynaklanıyor.Asırlık parti kimliğini esas alan, geleneksel CHP'lilerin ev sahibi olduğu bir CHP mi?Yoksa devşirilmiş bir ismin peşine takılarak İstanbul üzerinden iktidara yürümek için her şeyi göze alan, siyasi bagajı yüklü kadrolarla dokusu bozulmuş CHP mi?Genel merkezi, tabanını diri tutmak için olup biteni Cumhurbaşkanı'la ilişkilendirmeye çalışsa da sağduyulu CHP'liler, perdenin arkasındaki şaibeli ilişki ağını görebiliyor. Ancak siyasi rekabet sınırlarını aşarak siyasi hasımlık düzeyine kadar taşınan bilenmişlik hali, iktidar hevesi ile öylesine iç içe geçiyor ki… CHP bir türlü rota tutturamıyor. Ve maalesef şahsi tercihlerden doğan maliyeti sorgulamak yerine, sürekli dış tehdit algısına oynayıp zaman kazanmaya çabalıyor. Bu taktik duruş CHP'yi, Türkiye ve dünya gündeminden uzaklaştırıyor. Tuhaf ama gerçek! CHP, bu siyasi patinaj halini bile AK Parti'ye, çoğu kez yargı kurumuna bağlayarak rasyonel çizgiden de kopuyor. Siyaset üretemediği anlarda ise sokağın karanlığından medet umacak kadar aciz duruma düşüyor.

***

Önce bir tespiti paylaşmakdurumundayız. Bugün, bölgesel veküresel gelişmelerin tetiklediği güvenlik riskleritüm devletlerin ana meselesine dönüşmüşdurumda. Müesses dünya nizamı köktensarsılırken, yerini nasıl bir yapının alacağıbelirsizliğini koruyor. Böylesine kaotik ortamdaülkeler,ilkesiylehareket ediyor.Türkiye ise ateş çemberinin ortasında istikrar adası olarak ayakta kalırken elbette milli bekasına tehdit oluşturan azgınlık ve saldırganlık odaklarına karşı önlemlerini artırıyor. Eldeki veriler birleştirildiğinde ilk etapta bizi İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'daki hukuk tanımaz eylemine ve barışı bombalamasına götürüyor. Üstelik ABD'nin himayesinde olduğu da varsayılan bir devletin egemenlik haklarının ihlal edilmesi pahasına gerçekleştirilen kirli birCumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi' nde düzenlenen törenle Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemiyi tanıtıyor. Bu sırada Çelik Kubbe entegre hava savunma sistemi teslimatları, yeni tesis açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temel atma töreni de yapılıyor. Erdoğan,diyerek, bu sistemin Türkiye'nin hava savunma kapasitesinde dönüm noktası olduğunu vurguluyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan; İsrail'in,Katar'da Hamas'ın müzakere heyetineyönelik saldırısına değiniyor ve ekliyor:Hal böyle iken filmi biraz geri sarıpGüya Sinopluların hassasiyetlerinigözetiyor. Fakat parti yerel yöneticilerindenduyduklarını, filtre etmeden alelacele bir şeylersöyleme gereği duyuyor. Sonrası, garabet!Bu ifadeler siyaseten elbette çok tartışıldı. Polemik konusu da yapıldı. İşin bu kısmı, siyasetin doğasında zaten var. Lakin işin mühim kısmı, ülkenin geleceği ve güvenliğinde düğümleniyor. Türkiye ve dünya realitesini ıskalayan bir genel başkan, üzerine maddi çıkar ilişkisi gölgesi düşmüş kurultaya ve siyaseten mecbur olduğu -görevden el çektirilen- belediye başkanına bel bağladıkça günü kurtarsa da geleceği kaybediyor!