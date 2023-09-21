78. Genel Kurulu ve New York'taki temaslardan aklımda kalanları paylaşmak isterim..., Cumhurbaşkanı'ın küresel adalet arayışı peşinde koşan tüm milletlere meşale olan iki sözü...ve...Butespit kanımca eskidi. Sn. Erdoğan'ın çıkışları,2. Dünya Savaşı sonrası kurulan sisteminbu haliyle sürdürülemezliğini artık dahagüçlü biçimde ortaya çıkarıyor. NitekimBaşkanda BM Genel Sekreteride açılış konuşmalarında aynınoktayı vurguladı. Hoş, bu tür yaklaşımlarmüesses nizamın sahiplerinin statükosunukorumayıve sadecemasayı birazgenişletmeyiiçeriyor,o kadar!Oysa öğrenilmişçaresizlikzincirinikırmayauğraşan uluslararasıtoplumunbüyüyenaktörleri,köklü sorgulamapeşinde., yine Cumhurbaşkanımızın BM marjında ilk kez dile getirilençağrısı. İnsan fıtratına aykırı akımlar, aileye yönelik tehdit, görünür gelecekte global içerikli toplantılarda sıkça gündem olacağa benziyor., Sn.'ın başlattığıevrensel boyuta taşınması.Çevre Bakanı'ninde teyit ettiği gibi çevreye ve ortak evimizdünyaya dair duyarlılık, milyonlarcagönüllüye ulaşmakta. Bana göre, bu girişiminTürkiye içinetkiside çok fazla. Afrika'dan Latin Amerika'yakadar yepyeni iletişim kanallarının açılmasıTürk dış politikası açısından da biravantaj.... İletişim Başkanlığı ve SETA'nın ortak programıyla ABD'nin önde gelen düşünce kuruluşlarının Sn. Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmesi oldu. Bu tür etkileşimlerin kemikleşen önyargıların kırılmasına, objektif gelecek tasarımına katkısı yadsınamaz bir gerçek.... Cumhurbaşkanımızıngüven veren sözleri, Hazine Bakanı'in ikna becerisi, TicaretBakanı'ın samimiyeti başlıbaşına bir artı değer.New York'ta iş insanları, fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile gerçekleşen görüşmelerin Türkiye'nin Orta Vadeli Programı ve ülkedeki yatırım imkânları açısından kaldıraç etkisi yarattığı muhakkak.Dezenflasyon programı, yeşil ve dijital ekonomiye geçiş, tedarik zinciri güvenilirliği, sürdürülebilir tarım, emniyetli enerji ve ticaret koridoru özelliği bir yıla kalmaz Türkiye'ye inanılmaz fırsat pencereleri açacak....Dışişleri Bakanı'ın, 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından Türkiye'ye yönelik ilgiyi gösteren ikili temasları... Fidan, 70'ten fazla ülke dışişleri bakanından gelen görüşme isteği nedeniyle bir süre daha New York'ta kalacak...Enerji Bakanı'ın çok yakında İsrail'e gitmesive doğalgaz boru hattı bağlamında somutgörüşmeler yapması bekleniyor.