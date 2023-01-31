Sanki seçim bitmiş, sandıkta netice alınmış gibi bir telaşları vardı.misali pek çok kişi salonda koltuk kapma gayretine girişmişti.Evet... Peki, "'uyumlu görünme çabası'" Hayır.Öyle ki... Bütün salon kompartımanlara ayrılmıştı."Hanımefendi oradan kalkar mısınız? O bölüm DEVA Partisi'ne ayrıldı!""Vallahi orasını bilemeyiz!"İlk izlenimler böyle...takdim toplantısında, politikdoku uyumsuzluğu ve konjonktürel birlikteliksıkıntısı her an kendisini hissettiriyordu. Alkışalmaya, tribüne oynamaya aday o kadar cilalısözler duyduk ki...Cumhurbaşkanı, bir beyanatı, birkaç kararnamesi ve bir haftalık Meclis mesaisi çağrısı ile Millet İttifakı'nın vaatlerinin onda dokuzunu boşa çıkarabilir. O denli ilginç bir metin okundu bizlere.Ne tür vaatler dizisi ile karşılaştık? Esasen,servis edilmişti. Bolca, uzun uzun sıralanan başlıklarıyla, klişeleşmiş söylemleri ileve az biraz davemutfağından katkılar dikkati çekiyordu.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve kurumsal yapısını tasfiye etmek, geriye dönüşü sağlamak!Elbette, AK Parti döneminde hayata geçen pek çok uygulamanın devamı. Tabii ki utangaç bir dille, o başarılı modelin takdir edilmesi yerine,söylemi!Verilen emeği göz ardı etmeyelim.... Ana yaklaşımı,üzerine kuruluydu.Cumhurbaşkanlığı'ndaki ofis ve politika kurullarıile Varlık Fonu'nun lağvedilmesi, teröre yardımve yataklık yapan belediyelere kayyumatamasına son verilmesi, OHAL düzenlemesiile devletten temizlenen FETÖ'cülere yeşil ışıkyakılması, çoklu baronun kapatılması, kuvvetkomutanlıklarının yeniden Genelkurmay'a bağlanması,devletin resmi uçak envanterinin azaltılması,Altay Tankı üretimi için imzalanan TankPaleti Fabrikası kiralama sözleşmesinin iptali,Cumhurbaşkanlığı'nın Çankaya Köşkü'ne taşınmasıvs. vs.Devlet okullarında ücretsiz süt ve yemek dağıtımı, ilk kez konut alımından tapu harcı tahsil edilmemesi, eğitim hizmetlerinde KDV'nin sıfırlanması, parti kapatma davası açılmasının TBMM'nin iznine bağlanması, askeri liselerin ve askeri hastanelerin açılması, hayvan haklarının anayasal güvenceye kavuşturulması gibi alt başlıklar da söz konusuydu....Sadece,ülkelerinegönderilmelerinden söz ediliyordu. Kaçak göçmençalıştıran işletmelere ceza, yabancılara aitruhsatsız işletmelere kilit vurulması gibi yaptırımlarda Suriyeli karşıtlığına oynamaya dayalıgibi duruyordu....Kamu-Özel İşbirliği Projeleri'nde yolsuzluk yapıldığını baştan kabul eden, bu projeleri yüklenen firmalara karşı yasal işlem başlatılacağını vurgulayan ifadeler, sermayeyi kaçırmak için düzenlenmiş gibiydi.Medya kuruluşlarının denetlenmesi görüntüsü altında medya sahipliğine yönelik kullanılan ifadeler, açıkça savaş ilânı izlenimi veriyordu.Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanması noktasında, itirazi nedenleri bulunan hâkimlerin görevlerini kötüye kullandığını savunan ve tazminata mahkûm edileceklerini kayda geçiren ifadeler de tehlikeli idi....6 ayrı parti, ortaklaşma adı altında, kendi bakış açılarına göre önemsedikleri cümleleri alt alta yazmışlar,anlayışıyla hareket etmişler, günlük siyasette prim yapmak için göz boyama nitelikli kimi icraata abanmışlar. Yer yer göz ardı edilmemesi gereken reçetelerini isezihniyetine kurban etmişler!Belli ki 13-15 Şubat'ta açıklanacak adayın eline bu metni tutuşturup,diyecekler.