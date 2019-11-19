Doğu ve Güneydoğu'da, tileilgili sıcak tartışmaların sürdüğü bir ortamda,tabloya bir de madalyonun diğeryüzünden bakmakta faydavar. Seçilmiş belediye başkanlarınıno koltuklardanuzaklaştırılmasını demokrasisorunu bağlamında gösterenlerinsesi gür çıkarken,bu kararları devletin varoluşmücadelesi kapsamındasavunanların sesinin yeterinceduyulmaması ülkemizinyaman çelişkisi olarak karşımızaçıkıyor.Dedim ya olaylara sahanın gerçekleri üzerinden ve kamu adına sorumluluk verilen isimlerin tespitleriyle yaklaşıldığında, dikkat edilmesi kaçınılmaz başlıklar alt alta sıralanıyor."Bölgedeki sessizlik ve eylemsizliğin fırsat olduğu kadar rehavet yaratmaması" çağrısında bulunarak, geniş bir çerçevede şunları söylüyor:Bölgedeki öğretmenler arasında terör örgütü sempatizanı olanlar bir şekilde varlıklarını sürdürebiliyor. Türkiye'nin her yerinden özellikleBölge halkı, devleti temsil eden özellikle asker ve polisin gülümseyen yüz ifadesinden tahmin edilenden çok daha fazla etkileniyor.Toplumsal olaylarda ve kaotik kitlesel hareketlerde ana sebep ne olursa olsun ikinci en önemli etken işsizlik ve yoksulluğun neden olduğu tepkisellik duygusudur. Bölgedeki yatırımlar konusunun sıradan bir işletme sorunu olmadığı unutulmamalıdır.Terör örgütünün hedeflerinden biri de bölge insanını bir arada tutan, en büyük ortak payda olan manevi değerlerin aşındırılmasıdır.Bölgedeki kamu görevlilerinin önemli bölümü yerli halktan olup, devlet imkanlarını diledikleri şekilde kullandıkları gibi, kamu yararına kullanmayabildikleri gerçeği de ihmal edilmemelidir.Örgüt kanalı olarak çalışan sosyal medya hesapları dikkatlice izlenmeli,Özetlemek gerekirse...Reçete, yıllar öncesinde yazıldığı kadar berraktır!