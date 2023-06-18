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NİHAT HATİPOĞLU
Nihat Hatipoğlu ile soru cevap

Nihat Hatipoğlu ile soru cevap

18.06.2023, Pazar

SORU: Sünnetler kaza edilir mi?
CEVAP: Bilindiği gibi vaktinde kılınmayan farz ve vacip namazlar kaza edilir.
Vakit çıktıktan sonra, o vaktin sünneti kaza edilmez. Bunun istisnası kılamadığınız sabah namazının farzını öğleden önce kaza edecekle kişinin durumudur. Kişi sünneti de farzı da kaza eder. Hz. Peygamber kılamadığı bir Sabah namazını öğleden önce kaza ederken sünneti de kılmıştır. (Ebu Davud)

SORU: Sabah namazının sünneti ve farzı arasında kaza kılınır mı?
CEVAP: Sabah namazının sünneti ile farzı arasında kaza namazı kılınabilir. Ancak nafile namaz kılmak mekruhtur.

SORU: Özrüm olmadan Cuma'ya gitmeden evimde öğle namazı kıldım. Geçerli midir?
CEVAP: Kendisine Cuma namazı kılmak farz olan bir insan imam namazı (cuma namazını) bitirmeden evinde o günün öğle namazını kılarsa Hanefilere göre o namaz geçerli olur. Ama cumaya gitmediği için günahkar olur. Bu durumda diğer üç mezhebe göre ise cuma namazı bitmeden kişinin evinde -mazeret olmadan cumaya gitmemesi halinde- kıldığı öğle namazı geçersiz olur. Böyle biri cumanın bitmesinden sonra öğle namazını tekrar etmelidir.

SORU: Günahkar bir kimse imamlık yapabilir mi?
CEVAP: Elbette her birimiz günah işleyebiliriz. Neticede beşeriz. İmam da insandır. Kişi haramı helal, helali haram saymadıkça yani dinden çıkmadıkça büyük günah işlemiş olsa da imamlık yapabilir. Böyle birinin ardında kılınan namaz -o kişi dinden çıkmadıkça- geçerlidir. Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
"İyi-kötü (takvalı veya günahkar) her Müslüman'ın arkasında namaz kılınız." (Ebu Davud, Darekutni, Beyhaki) Ancak namaz kıldıran kişinin dini bilgisi yeterli, Kur'an'ı düzgün okuyan, aklı yerinde ve ergen olması şarttır. Elbette imamlık yapacak kişinin düzgün ve ahlaklı bir kişi olması tercih edilmelidir. Günahtan sakınması gerekir. Küçük veya büyük günaha devam eden kişinin imamlık yapması Hanefi, Şafii ve Malikilere göre mekruhtur. Hanbelilere göre ise zaruret halinde böyle kişi namaz kıldırabilir.

SORU: Mezarı sulamak faydalı mı? Yeşillik mezara fayda verir mi?
CEVAP: Mezara su dökmek, Peygamberimizin ve sahabesinin uygulamasıdır. Mezara yeşil ot dikmek sünnettir. Peygamberimiz bir mezarın başında durmuş ve 'Buradaki azap çekiyor' dedikten sonra oraya yeşil bir dal dikmiştir.
Bunun sebebini sorduklarında, "Yeşil olan bu dal yüce Allah'ı andıkça bunun da azabı hafifler" buyurmuştur.

SORU: İki aylık hamileyim. Doktor çocuğumun özürlü olduğunu söyledi. Aldırabilir miyim?
CEVAP: Çocuğunuzu aldırmayınız.
Bizce çocuğun özürlü olma ihtimali (hatta kesin bilgi de olsa) kürtaj için bir gerekçe değildir. Özürlü olan çocuğun da yaşama hakkı vardır.

SORU: Vergi zekât yerine geçer mi?
CEVAP: Zekât ile vergi farklı iki unsurdur. Zekâtın miktarı, nerelere ödeneceği Kuran ve Sünnetle belirlenmiştir. Zekat kişilere ödenir.
Vergi ise kriterleri farklı olan devletin belirlediği miktarda alınan ve harcama yerleri farklı olan ödemelerdir. Zekât veren vergi, vergi veren de zekât ödemiş olmaz.

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