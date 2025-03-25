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Yapay zeka sohbet robotuna soruluyor "Şeytan olsaydın birinin başarısız olması için neler yapardın?"

Yapay Zeka maddeler halinde şu cevabı veriyor;

1- Zihnini şüphe ve korkuyla doldururdum.

2- Anlık zevklere odaklanmasını sağlardım.

3- Negatif kişilerle çevrelerdim.

4- Başarının şansa bağlı olduğunu inandırırdım.

5- Konfor alanında kalmasını sağlardım.

6- Her şeyin harika olması gerektiğine inandırıp ertelemesini sağlardım.

7- Özgüvenini yavaşça yok ederdim.

8- Gündemlerle oyalayarak gelişimini unuttururdum.

9- Kötü alışkanlıklar kazandırırdım.

Hiçbir madde Etik değil..

Hepsi manipülatif..

Ve dahası, her biri gayrinizami harp kitabından çıkmış gibi…

Yapay Zeka insanın zaaflarını o kadar iyi tespit etmiş ki gerçekten bir insanın nasıl yönlendirilebileceğini iyi kavramış…

Zaten konu da o, sorunun açılımı şöyle:

Bir insanın tek kurşun atmadan ömrünü tüketmesini nasıl sağlarsın?

Peki bu nasıl oldu?

Yapay zeka insanların eğilimlerini nasıl çözdü?

Yapay zekayı her ne kadar açık kaynaklardan bilgi toplasa da bu yazılımın asıl geliştiricileri ve eğiticileri insanlar…

Yani bir insanda bulunan duygular, önyargılar, düşünce sisteminin aynısı Yapay Zeka'ya da kopyalanabiliyor.

Evli erkek ya da kadın yaşadığı sorunu yapay zeka sohbet botuna anlattı, çözüm önerisi istedi.

Manipülatif cevaplar almak istediği zaman, resmen yapay zekaya akıl danıştı

Yeni tanışan bir çift yapay zekaya sorular sordu..

Sonra meşhur Love Bombing, Ghosting ve Gaslighting…

Yani ikili ilişkilerde manipülasyon.. Bunlar acımasız tutumlar...

Manipülsyon için yapay zekanın kullanılması da başka bir boyut.

Sadece onlar değil çevresiyle sıkıntı yaşayan biri durumu anlatıp yardım istedi, bir çocuk ailesini ikna etmek için yardım istedi, öğrenci dersleri için yardım istedi… Liste uzayıp gider.

İnsanların yapay zekadan istekleri ne kadar ilginçse, yazılımın da analizleri ilginç taleplere cevap verecek kadar çeşitlendi…

Yani bir insanın değerleri,yargıları, görüşleri eğitilen yapay zekaya da geçiyor..

Objektif bir yazılım olmasının pek imkanı yok.

Yapay zeka eğitim aşamasında kitaplar, makaleler açık kaynaklar ile desteklense de asıl gelişimini son kullanıcının ihtiyaçlarına cevap ararken sağladı.

Ve bu aşamada yalan söylemeyi, iftira atmayı, yalan bir kurgu ile insanları suçlamayı öğrendi.

Şimdi size anlatacağım olayı duyunca hem büyük bir korku hem de şaşkınlık yaşayacaksınız!

Dikkat! Yapay zeka sizi katil ilan edebilir!

"Arve Hjalmar Holmen kimdir?

Bir Norveç vatandaşı ChatCPT'ye bu soruyu yöneltti. ChatCPT ne dese beğenirsiniz?

Bu kişinin iki çocuğu öldürdüğünü ve üçüncüsünü de öldürmek için plan yaptığını anlatan bir hikaye yazdı. İlk başta bu uydurma hikaye gerçek gibi algılandı ama kısa sürede gerçek ortaya çıktı.

Bu resmen bir itibar suikasti idi. Çocuk katili ifadesinin masum bir insanın ismiyle yan yana gelmesi gerçekten çok ürkütücü. Open AI durumu müdahale etti tabii ama ortaya çıkan etik ve manipülasyon sorunun nasıl çözüleceğine dair net bir bilgi yok.

Artık hazır bilgiye, evimizden çıkmadan alışveriş yapmaya, teknolojinin getirdiği konfora çok alıştık. Sanal hayatın içinde yani internette geçirdiğimiz süre tam 7 saat.

Aynı gibi algılanan ama tamamen farklı anlam taşıyan iki ifade var.

Zaman harcıyorum ya da zaman geçiriyorum.

Zamanımı değerlendiriyorum diyebilmek ise başka bir farkındalık.

Sanal ortamda izlediklerimiz, edindiğimiz bilgi bizi çok kolaya alıştırdı. Hayata katılmaktan, fiziksel aktiviteden oldukça uzaklaştık.

35. nesil Sholin ustalarından Shi Heng Yi TEDx konuşmasında bu durumu çok güzel özetliyor;

"Toplum çok zayıf! Neden? Şu an elinizde olan teknoloji nedeniyle artık vücudunuzu kullanmaya ihtiyaç duymuyorusunuz. Her zaman Taş Devrini düşünürüm. Taş Devrindeki herhangi biri sizce depresyon geçirmiş midir? Ya da modern versiyonu olan Spartalılar? Sizce onlar depresyonda mıydı? Belki de gülüyorsunuz ama tüm bu gruplar bedenleriyle o kadar meşguldu ki depresyona girecek vakitleri yoktu. Ama bu günlerde zaman nasıl akıyor? Eğer istersen ekranın tam önünde sabahtan akşama kadar oturabilirsin... Hayatınıza daha fazla hareket katın"

Karar bizim… Hayatı izlemek mi, hayatı yaşamak mı?

Her anı değerli kılmak mı, zaman öldürmek mi?

Çünkü ancak gerçek insanlar bize insani değerlerimizi hatırlatabilir ve insani değerlerimizi yaşatabilir.