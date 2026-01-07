Ukrayna’ya çok uluslu güç! 3 ülke imzayı attı | Macron: Türkiye’yi takdir etmek istiyorum

"GÜVENLİK MİMARİSİ, BÜYÜK ÖLÇÜDE HAZIR"
Basın toplantısında söz alan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Gönüllüler Koalisyonu'nun bugüne kadarki en geniş kapsamlı toplantısında son derece somut sonuçlara ulaşıldığını söyledi. Zelenskiy, "Bir ortak bildiri ve üç ülke arasında imzalanmış bir niyet beyanı bulunuyor. Bu, koalisyonun ve Avrupa ülkelerinin barış için çalışma iradelerini ortaya koyuyor" dedi.
Gönüllüler Koalisyonu mensubu güçlerin konuşlandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Zelenskiy, "Hangi ülkelerin hava, deniz ve kara güvenliği için katkı sunacağını belirliyoruz. Kuvvetlerin nasıl finanse edileceği de netleştirilecek" dedi.
Ukrayna'daki kuvvetlerin temelini Ukrayna ordusunun oluşturacağını, Fransa, İngiltere ve diğer ortakların ise askeri teçhizat üzerinde çalışacağını ifade eden Zelenskiy, "Hangi ülkelerin ne katkı sunacağını biliyoruz. Barışçıl çözüme katkıya hazır olan tüm liderlere teşekkür ediyorum" dedi.
ABD heyetiyle ateşkesin izlenmesine ilişkin somut görüşmeler gerçekleştirdiklerini de belirten Zelenskiy, "Güvenlik mimarisi büyük ölçüde hazır ve artık ortaklarımız, Rusya'ya bu savaşın sona erdirilmesi için baskı yapabilir. Ukrayna, asla barışı engellemiş değildir. Saldırgan, Rusya'dır" dedi.