Ukrayna’ya çok uluslu güç! 3 ülke imzayı attı | Macron: Türkiye’yi takdir etmek istiyorum

Macron, bugün Ukrayna'da sağlanacak ateşkesin denetlenmesine yönelik mekanizmaların kurulması, Ukrayna'ya uzun vadeli destek, Ukrayna'da hava, deniz ve karada çok uluslu bir güç oluşturulması ve dayanışma mekanizmasının hukuki bir çerçeveye oturtulması konularında mutabık kaldıklarını söyledi.

Macron, "Bu çok uluslu güç, temas hattının gerisinde Fransa'dan Almanya ve Polonya'ya tüm genelkurmaylar arasında mutabık kalınan bir hatta konuşlandırılacaktır. Türkiye'nin de deniz alanındaki katkılarını özellikle takdir etmek istiyorum. Sorumluluk almaya hazır olduklarını ifade ettiler" dedi.