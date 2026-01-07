07 Ocak 2026, Çarşamba
ABD'nin Venezuela'daki "operasyonları" bitmedi mi? İngiliz basınından flaş iddia: Maduro'dan sonra o ismi alacak!
ABD'nin Nicolas Maduro'yu kaçırarak New York'a götürmesiyle sonuçlanan operasyonun ardından Washington'un Venezuela planlarının sona ermediği iddia edildi. Reuters'ın özel haberine göre Trump yönetimi, Maduro sonrası dönemde bir ismi daha hedef tahtasına koydu. ABD kaynakları, 'direnirse sonu Maduro gibi olabilir' mesajının şimdiden iletildiğini aktarıyor.
Giriş Tarihi: 07.01.2026 10:19