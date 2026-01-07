ABD'nin Venezuela'daki "operasyonları" bitmedi mi? İngiliz basınından flaş iddia: Maduro'dan sonra o ismi alacak!

"YA BİZİMLE ÇALIŞ, YA DA MADURO'NUN AKIBETİNİ PAYLAŞ"

Reuters'a konuşan ve isimleri gizli tutulan kaynaklara göre ABD, Cabello'ya mesajını dolaylı kanallarla iletti. Mesaj netti:

Direnirsen, Maduro gibi yakalanabilir, New York'ta yargılanabilir ya da hayatın tehlikeye girebilir.

Cabello'nun, güvenlik güçleri üzerindeki etkisi ve insan hakları ihlalleriyle anılan sicili, Washington'da ciddi endişe yaratıyor. ABD'li yetkililer, Cabello'nun geçiş sürecini sabote edebileceği görüşünde.