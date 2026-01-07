07 Ocak 2026, Çarşamba

ABD'nin Venezuela'daki "operasyonları" bitmedi mi? İngiliz basınından flaş iddia: Maduro'dan sonra o ismi alacak!

ABD'nin Nicolas Maduro'yu kaçırarak New York'a götürmesiyle sonuçlanan operasyonun ardından Washington'un Venezuela planlarının sona ermediği iddia edildi. Reuters'ın özel haberine göre Trump yönetimi, Maduro sonrası dönemde bir ismi daha hedef tahtasına koydu. ABD kaynakları, 'direnirse sonu Maduro gibi olabilir' mesajının şimdiden iletildiğini aktarıyor.

Giriş Tarihi: 07.01.2026 10:19
ABD'nin Venezuela'da gerçekleştirdiği ve Latin Amerika'da büyük yankı uyandıran operasyonun ardından yeni bir perde daha aralanıyor. Reuters'ın özel haberine göre Washington, Maduro'nun devrilmesinden sonra ülkedeki güç dengelerini kontrol altında tutmak için yeni hedefler belirledi.

Habere göre Trump yönetimi, Venezuela'nın sertlik yanlısı İçişleri Bakanı Diosdado Cabello'yu açık biçimde uyardı. ABD'ye yakın kaynaklar, Cabello'nun iş birliği yapmaması halinde "hedef listesinin en üst sıralarında" yer alabileceğini belirtiyor.

"YA BİZİMLE ÇALIŞ, YA DA MADURO'NUN AKIBETİNİ PAYLAŞ"

Reuters'a konuşan ve isimleri gizli tutulan kaynaklara göre ABD, Cabello'ya mesajını dolaylı kanallarla iletti. Mesaj netti:
Direnirsen, Maduro gibi yakalanabilir, New York'ta yargılanabilir ya da hayatın tehlikeye girebilir.

Cabello'nun, güvenlik güçleri üzerindeki etkisi ve insan hakları ihlalleriyle anılan sicili, Washington'da ciddi endişe yaratıyor. ABD'li yetkililer, Cabello'nun geçiş sürecini sabote edebileceği görüşünde.

CIA RAPORU DEVREDE: ESKİ MADURO EKİBİYLE DEVAM

Reuters'ın aktardığına göre Trump yönetimi, Venezuela muhalefetinin geçiş sürecinde ülkeyi kontrol edemeyeceği kanaatine vardı. Bu nedenle Beyaz Saray, gizli bir CIA değerlendirmesine dayanarak Maduro'nun en yakın isimleriyle geçici olarak çalışmayı tercih etti.

Amaç, ülkede kaos çıkmasını önlemek, ABD askerlerini sahaya sürmeden düzeni sağlamak, ABD petrol şirketlerinin Venezuela'nın dev rezervlerine hızlı erişimini mümkün kılmak.

SOKAKLAR KARIŞABİLİR UYARISI: "COLECTIVOS" ENDİŞESİ

ABD kaynakları, Cabello'nun devre dışı bırakılmasının ciddi riskler barındırdığına da dikkat çekiyor. Hükümet yanlısı motosikletli gruplar olan "colectivos"un sokağa inmesi halinde ülkede büyük bir kaos yaşanabileceği ifade ediliyor.

Washington, bu nedenle baskı ve tehdit politikasını şimdilik "kontrollü" yürütüyor.

LİSTE KABARIK: SAVUNMA BAKANI DA HEDEFTE

Reuters'a göre ABD'nin radarındaki tek isim Cabello değil. Savunma Bakanı Vladimir Padrino da potansiyel hedefler arasında. Padrino'nun da ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla arandığı ve başına milyonlarca dolarlık ödül konduğu belirtiliyor.

ABD'li yetkililer, Padrino'nun ordu üzerindeki kontrolü nedeniyle "kilit bir aktör" olduğuna inanıyor.

WASHINGTON'UN TALEPLERİ NET

Reuters'ın haberinde ABD'nin Venezuela'dan talepleri de açıkça sıralanıyor:

  • Petrol sektörünün ABD şirketlerine açılması
  • Uyuşturucu ticaretine sert müdahale
  • Kübalı güvenlik unsurlarının ülkeden çıkarılması
  • İran ile iş birliğinin sona erdirilmesi
  • ABD, bu başlıklarda haftalar içinde somut adımlar bekliyor.
ELEŞTİRİLER SERT: YENİ SÖMÜRGECİLİK

Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik adımları uluslararası alanda da tartışma yaratmış durumda. Eleştirmenler, ABD'nin bu tutumunu uluslararası hukukun ihlali ve yeni sömürgecilik olarak nitelendiriyor.

Ancak Reuters'ın aktardığı tabloya bakılırsa Washington geri adım atmaya niyetli değil.