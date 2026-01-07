Viral
TOKİ’de 5.010 konut sahibini buluyor! Kura sırası Iğdır ve Batman’da: Kaçta başlıyor?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Iğdır ve Batman'da düzenlenecek kura çekimleri bugün yapılıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişlerin ardından hak sahipleri, sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:32
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:48