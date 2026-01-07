Viral Galeri Viral Liste TOKİ’de 5.010 konut sahibini buluyor! Kura sırası Iğdır ve Batman’da: Kaçta başlıyor?

TOKİ’de 5.010 konut sahibini buluyor! Kura sırası Iğdır ve Batman’da: Kaçta başlıyor?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Iğdır ve Batman'da düzenlenecek kura çekimleri bugün yapılıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişlerin ardından hak sahipleri, sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:32 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:48
TOKİ’de 5.010 konut sahibini buluyor! Kura sırası Iğdır ve Batman’da: Kaçta başlıyor?

TOKİ'nin sosyal konut projeleri kapsamında bugün kura heyecanı Iğdır ve Batman'da yaşanıyor. Binlerce başvurunun yapıldığı iki ilde hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri gün içinde tamamlanacak.

TOKİ’de 5.010 konut sahibini buluyor! Kura sırası Iğdır ve Batman’da: Kaçta başlıyor?

IĞDIR VE BATMAN TOKİ KURALARI NE ZAMAN?

Kura çekimleri, belirlenen konferans salonlarında ve saatlerde gerçekleştirilecek. Süreç, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. 7 Ocak programında saat ve yer detayları şöyle:

📍 Iğdır 1.200 Konut Hak Sahibi Belirleme Kurası
🕚 11.00 - Kültür Konferans Salonu

📍 Batman 3.810 Konut Hak Sahibi Belirleme Kurası
🕐 13.00 - Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu

Kura çekimi başladığında izleme ekranı haberimize eklenecektir.

TOKİ’de 5.010 konut sahibini buluyor! Kura sırası Iğdır ve Batman’da: Kaçta başlıyor?

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekimleri tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi resmi olarak ilan edilecek. Vatandaşlar sonuçlara iki farklı platform üzerinden erişebilecek. T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca sorgulayabilecek.

📍 TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr
📍 e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr

TOKİ’de 5.010 konut sahibini buluyor! Kura sırası Iğdır ve Batman’da: Kaçta başlıyor?

ANAHTAR TESLİMİ VE ÖDEME TAKVİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ tarafından paylaşılan programa göre, kura çekimleri 12 Mart'a kadar devam edecek. Projede yer alan konutların ilk anahtar teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması hedefleniyor.

TOKİ’de 5.010 konut sahibini buluyor! Kura sırası Iğdır ve Batman’da: Kaçta başlıyor?

500 bin sosyal konut projesinde hak kazanan vatandaşlar için taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihten sonraki ay itibarıyla başlatılacak. Ödeme takvimi sözleşme sürecine göre belirlenmiş olacak.

SON DAKİKA