TOKİ’de 5.010 konut sahibini buluyor! Kura sırası Iğdır ve Batman’da: Kaçta başlıyor?

ANAHTAR TESLİMİ VE ÖDEME TAKVİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ tarafından paylaşılan programa göre, kura çekimleri 12 Mart'a kadar devam edecek. Projede yer alan konutların ilk anahtar teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması hedefleniyor.