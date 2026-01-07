Haberler Tıkla Haberleri ÖSYM duyurdu: 2025 DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-DUS 2. Dönem) ek yerleştirme süreci sona erdi. 24-29 Aralık 2025 tarihleri arasında alınan tercihler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler tamamlanarak sonuçlar erişime açıldı.

07.01.2026 11:26
Ek yerleştirme sonuçları, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.15 itibarıyla adayların erişimine sunuldu. Adaylar, sonuç bilgilerine ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabiliyor.

SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak ek yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında, yerleştirme durumu ve yerleştirilen program bilgileri yer alıyor.

UZMANLIK EĞİTİMİNDE YENİ DÖNEM

Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 2025-DUS 2. Dönem kapsamında uzmanlık eğitimine başlayacak adaylar için yeni bir süreç başlamış oldu. Yerleştirilen adayların, kayıt ve eğitim takvimine ilişkin duyuruları ilgili kurumlar ve ÖSYM kanalıyla takip etmeleri gerekiyor.

Dönem Başvuru Tarihleri Sınav Tarihi Sonuç Açıklanma Tarihi
DUS 2026 / 1. Dönem 10 – 17 Mart 2026 26 Nisan 2026 22 Mayıs 2026
DUS 2026 / 2. Dönem 16 – 24 Eylül 2026 1 Kasım 2026 26 Kasım 2026
