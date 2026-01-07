ÖSYM duyurdu: 2025 DUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ek yerleştirme sonuçları, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.15 itibarıyla adayların erişimine sunuldu. Adaylar, sonuç bilgilerine ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabiliyor.
SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILACAK?
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak ek yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sonuç ekranında, yerleştirme durumu ve yerleştirilen program bilgileri yer alıyor.
UZMANLIK EĞİTİMİNDE YENİ DÖNEM
Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 2025-DUS 2. Dönem kapsamında uzmanlık eğitimine başlayacak adaylar için yeni bir süreç başlamış oldu. Yerleştirilen adayların, kayıt ve eğitim takvimine ilişkin duyuruları ilgili kurumlar ve ÖSYM kanalıyla takip etmeleri gerekiyor.