Ankara’da musluktan hastalık akıyor! Vatandaşlardan su isyanı
Ankara'da yaşanan su kesintileri vatandaşların günlük yaşamını felç etmeye devam ediyor. Başkentte birçok noktada süren kesintiler, Elmadağ ilçesinde adeta çileye dönüştü. Günlerce musluklardan tek damla su akmadığını belirten vatandaşlar, su verildiği anlarda ise çamur renginde akan suyla karşılaştıklarını ifade etti. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, Pursaklar'da bidonlarla su sırasına giren vatandaşların zorlu mücadelesini ve Ankara'nın dört bir yanını saran su krizini canlı yayında aktardı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 07.01.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:48