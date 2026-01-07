Viral Galeri Viral Tıkla Ankara’da musluktan hastalık akıyor! Vatandaşlardan su isyanı

Ankara'da yaşanan su kesintileri vatandaşların günlük yaşamını felç etmeye devam ediyor. Başkentte birçok noktada süren kesintiler, Elmadağ ilçesinde adeta çileye dönüştü. Günlerce musluklardan tek damla su akmadığını belirten vatandaşlar, su verildiği anlarda ise çamur renginde akan suyla karşılaştıklarını ifade etti. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, Pursaklar'da bidonlarla su sırasına giren vatandaşların zorlu mücadelesini ve Ankara'nın dört bir yanını saran su krizini canlı yayında aktardı.



07.01.2026
Ankara'da su kesintileri günlük yaşamı olumsuz etkilerken, vatandaşlar yetkililerden kalıcı çözüm talep ediyor. Elmadağ ilçesinde belirli aralıklarla kesilen sular, saatler, hatta günler sonra verildiğinde ise çamur gibi akıyor.

Sular geldiğinde çamur gibi aktığını, evlerde filtrelerin tıkandığını, suları içtikten sonra ishal olduklarını ifade eden ilçe sakinleri duruma tepki gösterdi.

Özellikle çocuklu aileler ve yaşlılar yaşanan sorunun sağlık açısından risk oluşturduğunu ifade ederken, mahalle sakinleri durumu defalarca Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Elmadağ Belediyesi'ne bildirdiklerini ancak sorunun çözüme kavuşmadığını dile getirdiler.

"ÇOCUKLAR İSHAL OLUYOR"
Elmadağ'da yaşayan Osman Süsener, uzun zamandır suların gelmediğini, geldiğinde ise bulanık ve pis olduğunu belirterek, "Ortalama bir haftadır su sıkıntısı yaşıyoruz. Gece gidiyor, sabah geliyor. Bazen sabahları geliyor, akşamları gidiyor. Geldiğinde ise bayağı bir çamur renginde akıyor. Çocuklar suları içtiğinde ishal oluyor. Çocuklarla hastanelik olduk. Belediye buna hiç çözüm bulamıyor. İhtiyaçlarımızı dağlardan gelen sularla gideriyoruz. İhtiyaçlarımızı mahalleden gideremiyoruz. Arabası olan dağlara gidip çeşmelerden su dolduruyor. Hastanelik olan sadece biz olduk. Bu duruma bir an önce bir çözüm üretmelerini bekliyoruz. Yani bu şekilde olmaz. Hastalık var, çoluk çocuk var. En yakın su kaynağı 4-5 kilometre uzaklıkta. Bidonlarla gidiyoruz, dolduruyoruz ve geliyoruz ama arabası olmayan yürüyerek gidiyor" diye konuştu.

Öte yandan ilçenin su ihtiyacını karşılayan Kargalı Barajı'nın kurumaya yüz tuttuğu ve suyun renginin bulanıklaştığı görüldü.

