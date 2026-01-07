Ankara’da musluktan hastalık akıyor! Vatandaşlardan su isyanı

"ÇOCUKLAR İSHAL OLUYOR"

Elmadağ'da yaşayan Osman Süsener, uzun zamandır suların gelmediğini, geldiğinde ise bulanık ve pis olduğunu belirterek, "Ortalama bir haftadır su sıkıntısı yaşıyoruz. Gece gidiyor, sabah geliyor. Bazen sabahları geliyor, akşamları gidiyor. Geldiğinde ise bayağı bir çamur renginde akıyor. Çocuklar suları içtiğinde ishal oluyor. Çocuklarla hastanelik olduk. Belediye buna hiç çözüm bulamıyor. İhtiyaçlarımızı dağlardan gelen sularla gideriyoruz. İhtiyaçlarımızı mahalleden gideremiyoruz. Arabası olan dağlara gidip çeşmelerden su dolduruyor. Hastanelik olan sadece biz olduk. Bu duruma bir an önce bir çözüm üretmelerini bekliyoruz. Yani bu şekilde olmaz. Hastalık var, çoluk çocuk var. En yakın su kaynağı 4-5 kilometre uzaklıkta. Bidonlarla gidiyoruz, dolduruyoruz ve geliyoruz ama arabası olmayan yürüyerek gidiyor" diye konuştu.