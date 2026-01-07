Sosyal medyada yeni dönem: 15 yaş altı için yasak kapıda!
Küresel ölçekte çocukları dijital risklerden korumaya yönelik adımlar hız kazanırken, Türkiye'de de uzun süredir üzerinde çalışılan sosyal medya düzenlemesinde kritik bir aşamaya gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 15 yaş altına yönelik sosyal medya kısıtlamasını da içeren torba yasa taslağının bu ay sonunda Meclis gündemine taşınması bekleniyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:14