Sosyal medyada yeni dönem: 15 yaş altı için yasak kapıda!

"DAVRANIŞ BOZUKLUKLARINA YOL AÇIYOR"

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerine de değinen Göktaş, dijital platformların yoğun kullanımının depresyon, anksiyete ve çeşitli davranış bozukluklarını tetikleyebildiğini söyledi. Bazı suç örgütlerinin sosyal medya üzerinden çocuklara ulaştığını ve onları suça sürüklediğini bildiklerini belirten Göktaş, bu nedenle düzenlemenin çocukların ruhsal ve zihinsel sağlığını korumaya yönelik önemli bir adım olduğunu kaydetti.