Sosyal medyada yeni dönem: 15 yaş altı için yasak kapıda!

Küresel ölçekte çocukları dijital risklerden korumaya yönelik adımlar hız kazanırken, Türkiye'de de uzun süredir üzerinde çalışılan sosyal medya düzenlemesinde kritik bir aşamaya gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaklaşık 1,5 yıldır yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 15 yaş altına yönelik sosyal medya kısıtlamasını da içeren torba yasa taslağının bu ay sonunda Meclis gündemine taşınması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:14
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin temel amacının çocukların dijital ortamda maruz kalabileceği riskleri en aza indirmek olduğunu vurguladı. Göktaş, bu çalışmanın bir "internet yasağı" olmadığının altını çizerek, özellikle sosyal medya ve dijital oyun platformlarını kapsayan bir çocuk koruma kalkanı oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Hazırlanan taslakta, sosyal ağ sağlayıcılarına önemli sorumluluklar yükleniyor. Buna göre, 15 yaşından küçük bireylere sosyal medya hizmeti sunulmaması ve bu yaş grubuna hesap açılmaması zorunlu hale gelecek. Ayrıca çocukların zararlı içeriklere maruz kalmaması için daha etkili filtreleme ve denetim mekanizmalarının kurulması planlanıyor.

Bakan Göktaş, düzenlemeyle birlikte sosyal medya şirketlerinin daha proaktif davranmasının amaçlandığını belirterek, çocuklara yönelik risklerin yalnızca kamu otoritelerinin müdahalesiyle değil, platformların sorumluluk almasıyla azaltılabileceğini dile getirdi.

MECLİS SÜRECİ BU AY BAŞLIYOR

Birçok ülkede benzer uygulamaların hayata geçirildiğini hatırlatan Göktaş, Avustralya'da 16 yaş altı çocuklara sosyal medya erişiminin yasaklandığını anımsattı. Türkiye'de hazırlanan torba yasa taslağının ise bu ayın sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk edileceğini açıkladı. Göktaş, hazırlık sürecinde akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum kuruluşları, sosyal medya platformları, aileler ve çocuklarla kapsamlı görüşmeler yapıldığını ifade etti.

"DAVRANIŞ BOZUKLUKLARINA YOL AÇIYOR"

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerine de değinen Göktaş, dijital platformların yoğun kullanımının depresyon, anksiyete ve çeşitli davranış bozukluklarını tetikleyebildiğini söyledi. Bazı suç örgütlerinin sosyal medya üzerinden çocuklara ulaştığını ve onları suça sürüklediğini bildiklerini belirten Göktaş, bu nedenle düzenlemenin çocukların ruhsal ve zihinsel sağlığını korumaya yönelik önemli bir adım olduğunu kaydetti.

GÜVENLİ DİJİTAL ALAN VURGUSU

Çocukların dijital güvenliğini artırmak amacıyla geçtiğimiz ay "Çocuklar Güvende" adlı web sitesi ve mobil uygulamanın kullanıma açıldığını hatırlatan Göktaş, bu platform üzerinden ailelere ve çocuklara rehberlik hizmetleri sunulduğunu söyledi. Uygulamada acil durumlar için tek tuşla yardım çağrısı yapılabildiğini aktaran Göktaş, DUY ihbar sistemiyle de çocuklar için daha güvenli bir dijital alan oluşturulduğunu ifade etti.

