İzmir’de fahiş otopark zammı sonrası trafik kaosu! Sokaklar araçla doldu

OTOPARKLARDAN KAÇIŞ

Zamlardan İZBB'nin İzelman Şirketi tarafından işletilmekte olan kapalı otoparklar da nasibini aldı. 0-12 saatlik parklanma ücreti yeni yılla birlikte yüzde 150 artışla 250 liraya fırladı. Durum böyle olunca İZBB tarafından işletilen otoparklardan kaçış başladı. Daha önce aracını İZBB'nin işlettiği otoparklara park eden vatandaş, yüksek otopark ücreti ödememek için yol kenarında bulduğu boş yere aracını gelişigüzel bırakmaya başladı. Uygunsuz parklanma nedeniyle kent içi trafik de olumsuz yönde etkilendi. Yolun her iki tarafına park eden araçlar nedeniyle özellikle dar sokaklarda sürücüler büyük sorunlar yaşamaya başladı. Buna bir de denetim eksikliği eklenince kentte resmen keşmekeş yaşanmaya başladı. İzmirliler, İZBB tarafından işletilen otoparklara yapılan fahiş zamma tepki gösterdi. İzmirliler zammın makul seviyeye çekilmesini istedi.