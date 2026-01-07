İzmir’de fahiş otopark zammı sonrası trafik kaosu! Sokaklar araçla doldu
İzmir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen otoparklara yüzde 185 zam yapıldı. Fahiş zam yüzünden belediyenin otoparkları boş kaldı. Daha önce aracını İZBB'nin işlettiği otoparklara park eden vatandaş, yüksek otopark ücreti ödememek için yol kenarında bulduğu boş yere aracını gelişigüzel bırakmaya başladı. Uygunsuz parklanma nedeniyle kent içi trafik de olumsuz yönde etkilendi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2026 10:23