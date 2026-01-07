İstanbul'a kar uyarısı: Donmaya hazır olun! Cuma geliyor, pazar şiddetini arttıracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlı ve soğuk hava sistemi nedeniyle çok sayıda uyarı yayımladı. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve yer yer kuvvetli yağış beklenirken, Marmara ve Ege'de lodosun kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesine dikkat çekildi. İstanbul'da ise sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte hafta sonu ve önümüzdeki hafta kar yağışı ihtimali gündemde.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.01.2026 08:12
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 08:45