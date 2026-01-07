İstanbul’a kar uyarısı: Donmaya hazır olun! Cuma geliyor, pazar şiddetini arttıracak

Tek, bugün itibarıyla Trakya'nın tamamı, Ege Bölgesi, Güney Marmara, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun tamamı için sarı kodlu meteorolojik uyarı bulunduğunu hatırlatarak, özellikle fırtına ve kuvvetli yağış riskine dikkat çekti.

BATI BÖLGELERDE YAĞIŞ BAŞLADI

Adil Tek'in aktardığı bilgilere göre, sabah saatleri itibarıyla Trakya genelinde, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur etkili oluyor. Marmara'nın güneyinde Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'ya doğru uzanan hat boyunca yağışların sürdüğü belirtildi. İstanbul'da ise yağışların yer yer hafif şekilde görüldüğünü ifade eden Tek, Kartal, Maltepe, Kadıköy ve Büyükçekmece çevrelerinde yağmur geçişlerinin yaşandığını söyledi.