Viral Galeri Viral Liste İstanbul'a kar uyarısı: Donmaya hazır olun! Cuma geliyor, pazar şiddetini arttıracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olması beklenen yağışlı ve soğuk hava sistemi nedeniyle çok sayıda uyarı yayımladı. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve yer yer kuvvetli yağış beklenirken, Marmara ve Ege'de lodosun kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesine dikkat çekildi. İstanbul'da ise sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte hafta sonu ve önümüzdeki hafta kar yağışı ihtimali gündemde.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.01.2026 08:12 Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 08:45
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji uzmanı Adil Tek, yurt genelini etkisi altına alan yeni hava sistemiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?
Tek, bugün itibarıyla Trakya'nın tamamı, Ege Bölgesi, Güney Marmara, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun tamamı için sarı kodlu meteorolojik uyarı bulunduğunu hatırlatarak, özellikle fırtına ve kuvvetli yağış riskine dikkat çekti.

BATI BÖLGELERDE YAĞIŞ BAŞLADI

Adil Tek'in aktardığı bilgilere göre, sabah saatleri itibarıyla Trakya genelinde, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur etkili oluyor. Marmara'nın güneyinde Bursa ve Balıkesir başta olmak üzere Kocaeli ve Sakarya'ya doğru uzanan hat boyunca yağışların sürdüğü belirtildi. İstanbul'da ise yağışların yer yer hafif şekilde görüldüğünü ifade eden Tek, Kartal, Maltepe, Kadıköy ve Büyükçekmece çevrelerinde yağmur geçişlerinin yaşandığını söyledi.

LODOSTAN ESEN RÜZGAR FIRTINA ŞİDDETİNE ÇIKACAK

Canlı yayında rüzgar uyarılarına da değinen Tek, gece saatlerinden itibaren Marmara, Çanakkale, İstanbul ve Batı Karadeniz genelinde güneybatı yönlü rüzgarın etkisini artıracağını belirtti. Rüzgarın zaman zaman fırtına seviyesine ulaşacağını vurgulayan Tek, özellikle deniz üzerinde rüzgar hızının 80-90 kilometreye kadar çıkabileceğini ifade etti.

DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALAR BEKLENİYOR

Fırtınanın etkisiyle deniz ulaşımında ciddi aksamalar yaşanabileceğini belirten Tek, özellikle yarın sabah saatlerinde sefer iptallerinin gündeme gelebileceğini söyledi. Lodosun bir rüzgar yönü olduğuna dikkat çeken Tek, esas riskin bu yönden esen rüzgarın şiddetinin fırtına değerlerine ulaşması olduğunu vurguladı.

EGE VE İÇ KESİMLERDE SEL RİSKİ

Yağışlı sistemin Orta Akdeniz üzerinden geldiğini belirten Adil Tek, sıcak cephe geçişiyle birlikte Ege'nin güney ve iç kesimlerinde çok kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Muğla, Aydın, Denizli ve Isparta başta olmak üzere Uşak, Afyon ve Manisa çevrelerinde sel ve su baskını riskinin bulunduğunu belirten Tek, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

SOĞUK CEPHEYLE BİRLİKTE SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Tek'in değerlendirmelerine göre, sistemin doğuya doğru ilerlemesiyle birlikte kuzeyden gelen soğuk hava etkisini gösterecek. Bu geçişin ardından sıcaklıkların hızla düşmesi bekleniyor. Cuma sabah saatlerine doğru İstanbul'da karla karışık yağmur ya da havada kar ihtimalinin bulunduğunu belirten Tek, son analizlerde bu ihtimalin zayıfladığını, Marmara'nın doğusunda kar olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

