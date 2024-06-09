İstanbul'un kangren halini alan taksi sorunu kentin yönetilemediğinin en net göstergelerinden. Ne taksi var ne standart.

Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili yoğun şikayetleri geçen dönem İBB Meclisi'nde AK Parti çoğunlukta olduğu için bir şey yapamadığını söyleyerek geçiştiriyordu.

31 Mart öncesi belediye meclisinde yine AK Parti'nin çoğunlukta olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'ın taksi hizmetini sorunsuz şekilde yürüttüğünü biliyoruz.

Peki bu çelişkiyi neyle açıklayabiliriz?







İBB'deki muhalefet ABB'dekinden daha mı cevval yoksa Yavaş, İmamoğlu'dan daha mı becerikli, iş bilir?

Neyse şimdi İmamoğlu'nun hiçbir bahanesi kalmadı. Artık İBB Meclisi'nde de CHP çoğunlukta.

Evet, beş yıl önce verip yerine getirmediğiniz vaadinizi yerine getirmek, İstanbullunun taksi çilesini bitirmek için ne yapıyorsunuz? Planınız nedir?

Yoksa gündeminizde bile değil mi? Seçim sonrası su ve ekmeğe yaptığınız zamları "fiyat ayarlaması" diye duyuran, gerekçe bulmaya çırpınan Saraçhane medyasına bakıp "İstanbullunun bir taksi problemi yok" diye mi düşünmüyorsunuz?

Onlara bakarsanız, 10 bin TL Pazar desteği sözünüzü yerine getirmenizi bekleye emekli de yok zaten.

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BİR DAKİKA ÜZÜLDÜĞÜNÜZE DEĞMEZ

Dün her yerde YGS'ye giremeyenlerin haberleri vardı.

Benim dikkatimi, sınava gireceği okulun önüne bir saat erken gelen öğrencinin YGS'yi kaçırması çekti.

Neyse bir dakika üzüldüklerine bile değmez. Önlerinde uzun bir hayat var. Seneye daha iyi çalışarak girerler.







Hem bazen yetişmek de işe yaramıyor.

Samsun'da yaşayan 61 yaşındaki Adem Topçuoğlu'na bakın. 1980'de yola koyulan Topçuoğlu bu yıl, 43. sınavına girmiş. Şimdiye kadar hiçbir sınavını kaçırmamış.

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FENERBAHÇE'DE HERKES BİRBİRİNE FETÖ'CÜ DİYOR

Ali Koç Aziz Yıldırım'a FETÖ'cü iması yapıyor. Aziz Yıldırım da Ali Koç ve Acun Ilıcalı'ya.

Dün Aziz Yıldırım'ın "provokasyon var" diyerek terk ettiği Fenerbahçe Kongresi'nde kürsüye çıkartılanlar da aynı minval üzere konuşmalar yaptılar.







FETÖ yurdundan maklubeye kaşık sallamış tipler bile kürsüye çıkartılıp adaylara FETÖ'cü göndermesi yaptılar.

Kafamız nasıl karışmasın?

Öyle ya bu durumda Fenerbahçe'de seçimi kim kazanırsa FETÖ kaybetmiş olacak?

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KOŞUN, DANİMARKA BAŞBAKANI'NA OMUZ ATMIŞLAR!

Cuma gecesi telefonlarımıza ajanstan "Danimarka Başbakanı'na saldırı" haberi düştü.

Anında analizler de birbirini izledi.

Ekranlardaki, Twitter'daki güzellik ve terör uzmanları bunun bir rastlantı olmayacağını söylemekte gecikmediler.

Daha geçenlerde Slovakya Başbakanı'na ateş edilmemiş miydi? Üstüne de İran Cumhurbaşkanı'nın helikopteri düşmüştü hatta!

Derken medyamızın Avrupa'da deprem etkisi yarattığını söylediği saldırının ayrıntıları ortaya çıktı:







"Saldırının iki görgü tanığı, 'Karşı yönden gelen bir adam, kadının omzuna sert bir şekilde vurarak yana düşmesine neden oldu' dedi. Başbakan'ın 'güçlü bir itilme' yaşadığı ancak yere düşmediği belirtildi. Yakındaki bir kafeye oturup kendine gelmek için dinlendiği öğrenildi."

Acaba bu omuz atma girişimin arkasında hangi devlet var!

Ayıptır arkadaşlar.

Tamam, X'in hali malum. Koca koca gazetecilerin iki tık almak için malümat füruşçuluğun vasatlığına teslim olduğu, dikkat çekmek için itibarına jilet attığı bir sirk artık.

Ne var ki bir süredir hepsinin adı "Son durum" olan haber kanalları da bu pespayeliğe teslim oluyorlar. Medya seyircinin gözündeki inandırıcılığını ve ciddiyetini daha da kaybediyor; kendi ayağına sıkıyor.