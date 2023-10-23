Filistin-İsrail savaşı Avrupa'daki yönetimlerin nasıl bir acziyet içinde olduğunun son göstergesi oldu.

İkinci haftasını geride bırakan çatışmalar boyunca Avrupalı "liderlerin" tek yapabildikleri ülkelerindeki Filistin yanlısı gösterileri yasaklamak oldu.

ABD'nin peşine takılıp Tel Aviv'den randevu istediklerini de unutmayalım tabii...

Ne var ki ikisini beceremediler.

Avrupa başkentleri Müslüman ülkelerdekilerden daha kitlesel ve kararlı eylemlere sahne oluyor. Para cezası, polis copu eski kıtadaki insani dayanışmaya engel olamıyor. İktidarlar kamuoyunda ahlaki üstünlüğü kaybetmiş durumdalar.







Biden'ı İsrail'e davet eden ve havalimanında sarmaş dolaş karşılayan Netanyahu da kabul ettiği Avrupalı siyasetçileri umursamıyor bile.

Üzerinde güneş batmayan imparatorluğun Başbakanı Rishi Sunak'a, "Koalisyon Şansölyesi" Olaf Scholz'a İsrail'de "maslahatgüzar seviyesinde" protokol uygulanıyor.

Düşünün.... Merkel'in siyaseti bırakmasının ardından Avrupa'nın en karizmatik lideri Macron. O da eğer Netanyahu'nun dikkatini çekmeyi başarabilirse önümüzde hafta Tel Aviv'e gidecek.

Bir devir kapanıyor. AB artık dünyanın hasta adamı.

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ÇİN DENKLEME GİRİYOR



Gazze'de soykırımın ilk günlerinde Filistin'den yana renk veren ancak diplomatik dilini muhafaza eden Çin netleşiyor. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi açıkça Filistin sorununda Arap ve İslam ülkelerinin meşru taleplerini desteklediklerini açıklıyor.

Pekin ABD'nin Doğu Akdeniz'de uçak gemileriyle yaptığı gövde gösterisine de dahil oluyor.







Çin devlet medyasının haberine göre, bir süredir bölgede olan 44'üncü deniz eskort görev gücü, belirtilmeyen bir varış noktasına doğru yola çıkmak üzere cumartesi günü Umman'nın başkenti Maskat'tan ayrıldı.

Filistin ve İsrail arasındaki son savaşın eskiden olduğu gibi bölgesel gerginlik düzeyinde kalacağını düşünenler yanılıyor.

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LONDRA'DA 100 BİN KİŞİ



Dün İsrail'in bu kez dünya kamuoyunda psikolojik üstünlüğü kaybettiğini yazmıştım.

Görüşümü iddialı bulanlara Londra sokaklarından yükselen gür sese kulak vermelerini tavsiye ederim.

Hyde Park yakınlarında toplanan yaklaşık 100 bin kişi hükümet binalarının bulunduğu Whitehall'a yürüdü. Ellerinde Filistin bayrakları vardı. "Özgür Filistin" pankartları taşıyan katılımcılar, İsrail'in Gazze ablukasına ve hava saldırılarına son verilmesi çağrısında bulundular.

Sizce Londralıların rekorunu hangi ülke kıracak.

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DUY DA İNANMA!



İlber Ortaylı ve Celal Şengör İsrail yine bir soykırıma girişmişken katıldıkları youtube yayında "Filistin toprak satmadı diyenler zır cahillerdir" dedikleri için eleştirilmişlerdi.







Dün de Ortaylı "Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın devamıdır" sözleriyle gündemdeydi.

İlber Hoca kendisine kızanların gönlünü almış mıdır?