IMF'den Türkiye'yle ilgili bir açıklama gelmiş.

"Türk yetkililerden Fon'dan mali yardım talebinde bulunma niyetinde olduklarına dair herhangi bir işaret almadık" diyorlar.

Çünkü gazeteci kılıklı sosyal medya trolleri günlerdir "IMF'yle anlaştılar" yalanını yayıyorlar.

Evet, Elon Musk hesaplarına üç kuruş yatırsın diye, tıklanmak için sansasyon yaratmaya çalışıyorlar.







Hatta bu üç kuruşluk tipler için yazdıkları, söyledikleri yalanın ortaya çıkması da bir gelir kapısı.

Şöyle ki, kendilerine tepki gösterirken ileri gidenlere hakaret davası açıp yollarını buluyorlar.

Diğer işlerini bırakıp sadece bu alana yoğunlaşan avukatları da müvekkillerine daha çok dava konusu çıkması için ellerini korkak alıştırmamaları tavsiyesinde bulunuyorlar.

Nasıl olsa memlekette yalanın hiçbir yaptırımı yok. Piyasaları manipüle etmek serbest. "Müsait" takipçileri, seçmenleri de istedikleri yalanı söyleyene değil duymak istemedikleri doğruyu söyleyene kızdığı için ortada bir mesele yok.

Can Yücel'in şiirindeki gibi ne kadar rezil olurlarsa o kadar iyi yani.

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KURUMLARI PARALİZE EDİYORLAR

Emimin meslektaşlarım da aynı durumdadır, her gün telefonuma kurumlardan yalanlama mesajları geliyor.

İş öylesine bir hâl aldı ki, sosyal medyadaki sistematik dezenformasyonla mücadele için ülkede hususi birim bile kuruldu.

Dün de İstanbul Valiliği şu notu göndermiş:







"Ekiplerimizim Kadıköy'deki denetimleri sırasında bir sürücüye 'Ehliyetsiz Araç Kullanmak' suçundan cezai işlem uygulanmıştır. Görüntülerin sosyal medya mecralarında yayınlanmasının ardından, uygulamayı yapan polis memurlarının açığa alındığına dair ısrarlı paylaşımlar yapılmaktadır. Polis memurlarımızın açığa alındığına ilişkin paylaşımlar tamamıyla asılsızdır. Uygulamayı yapan memurlarımız, görevlerine devam etmektedir."

Bu işler çocuk oyuncağı mı?

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SORUN SÖYLEYELİM, YAPAY ZEKÂYA MASRAF ETMEYİN KEMAL BEY

CHP sandık veri sistemini yeniliyormuş... Böylece yapay zekâ destekli yeni sistemle, seçim sonuçları önceden tahmin edilebilecekmiş.

Kimin yakınının, tanıdığının projesi acaba? Ve de kaç para?







Niye masraf ediyorsunuz Kemal Bey? Buradan soruyorum, hangi seçim öncesi tahmin ettiğimiz sonuç yanlış çıktı da arayış içindesiniz?

Her seçim öncesi sırtınızı tapışlayıp yenildikten sonra üstünüze yüklenen kiralık kalemleri değil de bizleri okusanız mesela hiçbir sürprizle karşılaşmayacaksınız ama...

Üstelik bedavaya.

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SUSUN, İNCE NASIL SEÇİM KAZANILACAĞINI ANLATIYOR

Hangi seçimi kazandığını merak ettiğimiz Muharrem İnce diyor ki:

"Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden seçim kazanılmaz, projeyle kazanılır."

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ÖLDÜRSE CENAZEYE KATILMAZ MIYDI?

Putin, cesedi ancak genetik testler sonucunda teşhis edilebilen Prigojin'in cenaze törenine katılmayacakmış.

Prigojin'in ölüm haberi üzerine "Kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı" sözleriyle hislerini gayet net şekilde ifade eden, kızgınlığını gizlemeyen Putin bence yine samimi davranıyor.







Birkaç ay önce kendisine başkaldıran adamın cenazesine gidip numara yapmayacak kadar sahici olduğunu gösteriyor.

Eğer iddia edildiği gibi Prigojin'i kaza süsü vererek öldürse, mafyavari bir yöntemle mesaj vermek istese yalandan cenazesinde de boy gösteriverirdi.

Zira bu işlerde racon budur.