Yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin pazartesi Sebep Sonuç'ta konuğumdu. O gün bugündür A Haber'deki 1 saat 15 dakikalık röportajımız üzerinden fırtınalar kopartılıyor.

Kaç gün geçmiş hâlâ köşelerden, manşetlerden Bakan'a yükleniyorlar. Ana haber bültenlerinin spikerleri dilleri döndüğünce siyasi tiratlar atıyorlar.

CHP'li, TİP'li milletvekilleri basın açıklamalarında haykırıyorlar:

"Yetişin ey cemaat-i müslimin! Şeriatçı bakan karma eğitime son verecekmiş!"

Programda Tekin'e, göreve geldiğinde muhalefetin kendisine yönelik şeriatı öven kitap yazdığı ve karma eğitime karşı olduğu şeklindeki söylemlerini sordum.







2020 yılı basımı "Şeriat, Meşruiyet ve Meşrutiyet" isimli çalışmasının adından da anlaşılacağı üzere yeni Osmanlılarda demokrasi tartışmaları üzerine olduğunu anlatan Tekin bence çok şık bir cevapla söze başladı:

"Keşke şeriatı övebilecek ya da kitabını yazabilecek kadar bilgiye sahip olsam."

Tekin "Karma eğitime karşı mısınız?" şeklindeki soruma da şöyle cevap verdi:

"Kız çocuklarını okula göndermeyen velilerin argümanlarından bir tanesi de 'Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum.' O zaman veliyi ikna etmek için biz gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Karma eğitime karşı olduğum söyleniyor, tam tersine özgürlükçüyüm. Zaten Milli Eğitim Temel Kanunu da 'Karma eğitim esastır' diyor. 2013 yılında müsteşarlığım sırasından kız çocuklarıyla ilgili böyle bir şey yapılabilir demiştim, oradan hareketle tartışma bambaşka yerlere doğru gitti."

Birkaç gün önce yanan, yağmalanan Paris'e bakıp "Türkiye Fransa mı olacak?" diye söylenirken bir anda "Pakistan mı oluyoruz?" diyenlerin ciddiye alınacak yanı yok. Seçimdeki ortak başarısızlıklarının üstünü ucuz ajitasyonla örtmeye çalışıyorlar.

Ama yine de anlamak isteyenler için meselenin özü budur.

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DENEYİM...

Vilnius'taki NATO Zirvesi, Türkiye açısından çok başarılı geçti.







Alman Bild bile "Dünyada hiçbir şey onsuz (Erdoğan'sız) çalışmıyor" diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO aile fotoğrafındaki en deneyimli isim olmasının hakkını veriyor.

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YENİLEN PEHLİVAN

Kemal Kılıçdaroğlu onca işi arasında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibini yenip altın kemerin sahibi olan başpehlivan Yusuf Can Zeybek'i kutlamayı ihmal etmemiş.







Peki ya yenilen pehlivan?

Onun hatırı ne olacak Kemal Bey?

Belki o da sizin gibi kendisini yenilmemiş hissediyordur?

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İNGİLİZLER BİRAZ SİNİRLİ SANKİ

NATO Zirvesi'nde yüzü gülmeyen yok gibiydi. Ancak İngilizler sanki şutları taca çıkmış gibi biraz tatsızdılar.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Ben Wallace'ın "Ukrayna destek için daha fazla minnettarlık göstermeli. Bize Amazon gibi davranmayı bırakmalı" şeklindeki çıkışı ciddi bir sitem ifadesi

Acaba riskin ve yükün büyüğünü üstlenmelerine karşın, Zelenski'yi başkalarına kaptırdıklarını mı düşünüyorlar?

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ZELENSKİ'NİN O FOTOĞRAFI

Zelenski'nin NATO Zirvesi'nde eşi Olena Zelenka biriyle konuşurken çevreye baktığı o kare üzerinden yapılan yorumları okuyorum.

Herkes "Zelenski'nin yalnızlığı" klişesini tekrar etmiş. Aşırı yorumun dibine vurmuş.

Zira o kare dışında yüzlerce poz var. Hepsinde de Zelenski'nin el üstünde tutulduğu, zirvenin en popüler isimlerinden olduğu görülüyor. Biden'dan Erdoğan'a tüm dünya liderlerinin kendisine sempatiyle yaklaştıkları rahatça anlaşılıyor.







Göstergebilimsel çözümlemeyle siyaseti okumaya çalışanlara, Brecht'in "Fotoğraf gerçeğin yansıması değil yansımanın gerçeğidir" sözünü bir yere not etmelerini tavsiye ederim.

Bu vesileyle Zelenski'nin de hakkını teslim edelim...

Politik hataları, tercihleri tartışılır. Ki ben de kendisini pek çok konuda eleştiriyorum. Ancak zaman içinde olgunlaştığını, yılmadığını, siyasete ve diplomasiye gayet hızlı adapte olduğunu ve tecrübesizliğine rağmen süreci idare edebildiğini görmemek de olmaz.