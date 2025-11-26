Geçtiğimiz gün 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü.

Her mesleki günde olduğu gibi yine havaya ağlaklık hâkimdi. Sosyal medyada yaptığı işle gurur duyan, mesleğini sevdiğini söyleyen öğretmene neredeyse denk gelmedim. Belki de bu ruh hâlinde olanlar sosyal medya kullanmıyorlardır; elbette o da mümkün.

Tabii ki güne damgasını vuran grup, eğitim fakültelerinin öğretmenlik bölümlerinden mezun olanlardı. Nam-ı diğer "atanamayanlar".

***

Milli Eğitim Bakanıgünün anlam ve önemine binaenöğretmen atamalarından bahsetti;15 bin yeni öğretmenin atamasınıngerçekleştiğini söyledi. 15 güniçinde Cumhurbaşkanıtarafından duyurulacağı müjdesiniverdi. 2003'ten itibaren yaklaşıkatamasınınyapıldığını hatırlattı.22 yıllık AK Parti iktidarının verilerine bakalım:- Öğrenci sayısı resmi okullarda son 22 yılda % 48 arttı; öğretmen sayısı ise % 101.- Bu sürede öğretmen başına düşen öğrenci sayısı % 46 oranında azaldı. 2002'de 1 öğretmenedüşerken, 2024-2025'te bu rakama geriledi.

***

İyi bir tablo ama nereye kadar?Doğru, devlet aygıtı Cumhurbaşkanıın görev süresince büyüdü.2003-2025 yılları arasında toplam kamu personeli sayısında yaklaşık % 77'lik büyüme gözlendi.Veriler bu genişlemeden öğretmenlerin de payını aldığını gösteriyor.Ama evet, nereye kadar?22 yılda Türkiye nüfusunun yaklaşık % 27 arttığını göz önünde bulundurursak, atamalar konusunda bugüne kadarki oranların yakalanması çok mümkün görünmüyor.

***

Eğitim fakültelerinin öğretmenlik bölümlerindeöğrencimiz var. Her yılmezun veriliyor.Söz konusu bölümlere girmeyi düşünen kardeşlerimiz bu gidişatı göz önünde bulundurmalılar. Günden günedönüşen üniversiteleri bir de bu gözle değerlendirmeliler.Devlette atanma bekleyip hayatı erteleyen, ömürlerinin en değerli çağlarındaın karakterleri gibiarkadaşlar da araftan çıkmanın yoluna bakmalılar.Rekabet sert, daha da sertleşecek ama hayat da uzun. Hepsine kolaylıklar dilerim.