MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, partisinin grubunda yaptığı şu açıklama haftaya damgasını vurdu:

"İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi tartışmasına son verilmeli. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle temas kurulamazsa ilerleme nasıl kaydedilecek. İmralı'ya gidilmesine ayak sürümenin manası yok. Kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes 3 maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkânlarımızla İmralı'ya gitmekten, bir masa etrafında da yüz yüze gelmekten imtina etmem."

Peki, yakında İmralı'ya gideceği anlaşılan Meclis Komisyonu'na Öcalan ne anlatacak?Bu kadar acele ediliyorsaşeyler söylemesi bekleniyordur, değil mi?Bu soru, geçtiğimiz gün örgütün yayın organlarından birinde, DEM Eşbaşkanıa da soruldu. Şu cevabı verdi:"Yani birçok konu var, muhtemelen tabii. Biz ne konuşacağını çok bilemeyiz. Ama nereden başlayacağını az çok biliyoruz; çünkü bunu başından beri söylüyor. Ben PKK'yi niye kurdum? İşte son isyan dediğimiz PKK'nin son isyanının ortaya çıkış sebepleri... Belki de niçin bu süreci başlattığını Sayın Öcalan komisyonla konuşacak. 50 yıllık bir çatışmalı süreci niye bitirdiğini ya da en başından PKK'yi niye kurduğunu..."

Umarım Buldan yanılıyordur ve Apo, eline geçen bu fırsatıheba etmez.ZiraApo'yu anlamakfalan değil. HattaBu süreçte ikna edilmesi gerekenler de tam olarak onlar.Duymak istedikleri ise Apo'nun,türündendeğil.Evet, Apo ilk çözüm sürecinde, Suriye'nin kuzeyinde ağızlarına bir parmak bal çalınınca masayı deviren Kandil-Parti aksına engel olamamıştı. Şimdigerekiyor.Herhalde komisyon böyle net bir sonuç için bastıracaktır.DEM Parti Sözcüsüın dün heyete verecekleri üyeleri açıklarken araya sıkıştırdığı "Mazlum Abdi, Türkiye'de ağırlansın" talebi gibi,