MELİH ALTINOK
Öcalan komisyona ne diyecek?

21.11.2025, Cuma

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, partisinin grubunda yaptığı şu açıklama haftaya damgasını vurdu:
"İmralı'ya gidilsin mi, gidilmesin mi tartışmasına son verilmeli. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle temas kurulamazsa ilerleme nasıl kaydedilecek. İmralı'ya gidilmesine ayak sürümenin manası yok. Kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes 3 maymunu oynamanın merakında ısrar ederse açık açık söylüyorum: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkânlarımızla İmralı'ya gitmekten, bir masa etrafında da yüz yüze gelmekten imtina etmem."

***

Peki, yakında İmralı'ya gideceği anlaşılan Meclis Komisyonu'na Öcalan ne anlatacak?
Bu kadar acele ediliyorsa süreci nihayete erdirecek şeyler söylemesi bekleniyordur, değil mi?
Bu soru, geçtiğimiz gün örgütün yayın organlarından birinde, DEM Eşbaşkanı Pervin Buldan'a da soruldu. Şu cevabı verdi:
"Yani birçok konu var, muhtemelen tabii. Biz ne konuşacağını çok bilemeyiz. Ama nereden başlayacağını az çok biliyoruz; çünkü bunu başından beri söylüyor. Ben PKK'yi niye kurdum? İşte son isyan dediğimiz PKK'nin son isyanının ortaya çıkış sebepleri... Belki de niçin bu süreci başlattığını Sayın Öcalan komisyonla konuşacak. 50 yıllık bir çatışmalı süreci niye bitirdiğini ya da en başından PKK'yi niye kurduğunu..."

***

Umarım Buldan yanılıyordur ve Apo, eline geçen bu fırsatı sıkıcı bir propaganda monoloğuyla heba etmez.
Zira vatandaşın derdi Apo'yu anlamak falan değil. Hatta adını bile duymak istemiyor.
Bu süreçte ikna edilmesi gerekenler de tam olarak onlar.
Duymak istedikleri ise Apo'nun, "PKK'yı niye kurdum, niye feshettim" türünden teorik hezeyanları değil.
Evet, Apo ilk çözüm sürecinde, Suriye'nin kuzeyinde ağızlarına bir parmak bal çalınınca masayı deviren Kandil-Parti aksına engel olamamıştı. Şimdi Kandil'e sözünü geçirip PKK'yı silah bıraktırabilecek tek kişi olduğunu kanıtlaması gerekiyor.
Herhalde komisyon böyle net bir sonuç için bastıracaktır.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın dün heyete verecekleri üyeleri açıklarken araya sıkıştırdığı "Mazlum Abdi, Türkiye'de ağırlansın" talebi gibi, işi şova çevirmeye yönelik hamleleri bertaraf etmeleri de şart.
