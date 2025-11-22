Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse ben giderim" diyerek başlattığı İmralı tartışmasında dün dananın kuyruğu koptu.

Son ana kadar tavrını açıklamayan, hatta Sözcü gazetesinin perşembe günkü "CHP Apo'ya gitmiyor" manşetini yalanlayan CHP, son dakika Meclis'teki komisyonu terk etti.

Daha sonra yapılan oylamadan ise Meclis heyetinin İmralı'ya gitmesi kararı çıktı.

Seçimlere daha 3 yıl olsa da CHP'nin bu kararının ittifaklarla şekillenen Türkiye siyasetinde dengeleri sarsmaması imkânsız.

CHP'nin karşı duruşunun, gerek 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekse 2024 yerel seçimlerinde kent ittifakı yaptığı DEM'le ilişkilerinde sonuçları olacak.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in açıkladığı kararın ardından DEM Sözcüsü Gülistan Koçyiğit'in, "Kürt halkı tarihi bir kavşakta. Kürt halkı kimin demokrasiden, kimin barıştan, kimin çözümden yana durduğunu, cesaret ettiğini, cüret ettiğini, elini taşın altına koyduğunu da tane tane not ediyor" demesi gidişata dair ipuçları veriyor.

***

Şimdi herkesin kafasındaki soru belli:Cumhur İttifakı karşısında ancak DEM desteğiyle şansı olan CHP ortaya çıkacaknasıl kapatmaya çalışacak?Muhtemelenoynayarak. Komisyon İmralı'ya giderkendene gidebilir.Ne var ki, hatırlanacağı üzere, yaptıkları görüşmenin ardındankamuoyuna bir mektup yazarak artık kimseyle görüşmeyeceğini ilan etmişti.Demirtaş, mektubuyla böyle bir emrivakinin önünü mü aldı, Arınç da zaten bu yüzden mi devreye girdi bilinmez.Ancak "Seni başkan yaptırmayacağız" çizgisinden uzaklaşmak isteyen Demirtaş'ın böyle bir süreçte arzu ettiği en son şeyalgısının oluşması olmalı.

***

CHP'nin işinin hiç de kolay olmadığı ortada.Bir yandan İmralı vetosuyla Cumhur İttifakı'ndan milliyetçi oyları almaya çalışırken bir yandan da DEM tabanını tamamen küstürmemek için çabalamaları gerekecek.Bu baskı önümüzdeki dönemdesebep olabilir.İstanbul'u DEM oylarıyla alannun nasıl bir pozisyon alacağı da merak konusu.