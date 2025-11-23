23 Kasım 2025, Pazar
MELİH ALTINOK
23.11.2025, Pazar
BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News'ün haberine göre, Trump'ın bu perşembeye kadar karara bağlanmasını beklediği 28 maddelik Ukrayna planı şu şekilde hayata geçirilecek:
Rusya, işgali altındaki Kırım, Donetsk ve Luhansk topraklarının büyük bir kısmını elinde tutacak ve bu bölgeler ABD tarafından fiili Rus toprağı olarak tanınacak.
Kiev, anayasasında yer alan NATO'ya katılma isteğinden vazgeçecek; ancak AB üyesi olma yolu açık bırakılacak.
Ukrayna ordusunun büyüklüğü 600 bin kişiyle sınırlandırılacak.
Savaş nedeniyle ertelenen seçimler 100 gün içinde yapılacak.
Uzun savaşın tahrip ettiği Ukrayna ekonomisi için bir toparlanma paketi devreye girecek. Dondurulmuş Rus varlıklarından yaklaşık 100 milyar dolar Ukrayna'ya aktarılacak. Buna karşılık Rusya, işgalin başlamasından bu yana uygulanan ağır yaptırımların kaldırılması için müzakerelere başlayacak.
Rusya, Ukrayna'yı yeniden işgal ederse, bu "kararlı ve koordineli bir askeri müdahale"yi ve Moskova'ya yönelik yaptırımların yeniden uygulanmasını tetikleyecek.

***

Kremlin memnun. Putin, ABD'nin barış planının "nihai barış anlaşmasının temelini oluşturabileceğini" söyleyerek öneriye destek veriyor. Kiev'i de "iş uzarsa daha fazla toprak kaybı yaşanacağı" konusunda uyarıyor.
Kiev ise isyanlarda. Ulusa sesleniş konuşmasında ABD'ye sitemde bulunan Zelenski, ülkesinin ulusal çıkarlarını feda etmeyeceklerini vurguladı. Plana alternatifler getireceklerini söyledi.
Peki bu durumda müzakerelerden bir sonuç çıkar mı?

***

Ukrayna-Rusya savaşını Biden'dan devralınmış bir yük olarak gören Trump da Zelenski'yi "baş belası" olarak değerlendiriyor. Başlatmadığı gibi kontrol de edemediği krizi bitirirse, karşılığında Ukrayna'nın kaynaklarından (madenler, zengin toprak mineralleri) pay alma imkânı doğacağını hesaplıyor.
Zelenski ise ABD olmadan yalnızca Avrupa desteğiyle askeri bir kazanım elde etmesinin mümkün olmadığını çok iyi biliyor. Dahası, içerideki yolsuzluk skandalını ortaya dökenlerin ve üzerine gidenlerin Londra'daki "dostları" olduğunu görüyor. Savaşı Rusya'daki iktidarını konsolide etmek için ustaca kullanan Putin'in bu işi daha yıllarca sürdürebileceğinin de farkında. Bu saatten sonra alacağı karar da Rusya'nın oyalamak üzere cepheye sürülen Ukrayna'nın geleceğinden ziyade kendisini kurtarmaya yönelik olacaktır.
"İlk taşı kim attı" ya da hakkaniyet tartışmaları bir yana, Ukrayna cephesinin somut gerçekleri bunlar.
Özetle: Doğu cephesinde yeni bir şey yok.
