BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS News'ün haberine göre,ın bu perşembeye kadar karara bağlanmasını beklediğişu şekilde hayata geçirilecek:Rusya, işgali altındakivetopraklarının büyük bir kısmını elinde tutacak ve bu bölgeler ABD tarafından fiili Rus toprağı olarak tanınacak.Kiev, anayasasında yer alanancak AB üyesi olma yolu açık bırakılacak.Ukrayna ordusunun büyüklüğüsınırlandırılacak.Savaş nedeniyle ertelenen seçimleryapılacak.Uzun savaşın tahrip ettiği Ukrayna ekonomisi için bir toparlanma paketi devreye girecek. Dondurulmuş Rus varlıklarından yaklaşıkUkrayna'ya aktarılacak. Buna karşılık Rusya, işgalin başlamasından bu yana uygulananiçin müzakerelere başlayacak.Rusya, Ukrayna'yı yeniden işgal ederse, buyi ve Moskova'ya yönelik yaptırımların yeniden uygulanmasını tetikleyecek.

***

Kremlin memnun.ABD'nin barış planınınsöyleyerek öneriye destek veriyor. Kiev'i dekonusunda uyarıyor.Kiev ise isyanlarda. Ulusa sesleniş konuşmasında ABD'ye sitemde bulunanülkesinin ulusal çıkarlarını feda etmeyeceklerini vurguladı. Plana alternatifler getireceklerini söyledi.Peki bu durumda müzakerelerden bir sonuç çıkar mı?

***

Ukrayna-Rusya savaşınıolarak görenTrump da Zelenski'yiolarakdeğerlendiriyor. Başlatmadığı gibi kontrolde edemediği krizi bitirirse, karşılığında(madenler,zengin toprak mineralleri)doğacağını hesaplıyor.ise ABD olmadan yalnızca Avrupa desteğiyle askeri bir kazanım elde etmesinin mümkün olmadığını çok iyi biliyor. Dahası, içerideki yolsuzluk skandalını ortaya dökenlerin ve üzerine gidenlerin Londra'dakiolduğunu görüyor. Savaşı Rusya'daki iktidarını konsolide etmek için ustaca kullananin bu işi daha yıllarca sürdürebileceğinin de farkında. Bu saatten sonra alacağı karar da Rusya'nın oyalamak üzere cepheye sürülen Ukrayna'nın geleceğinden ziyadeolacaktır.ya datartışmaları bir yana, Ukrayna cephesininsomut gerçekleri bunlar.Özetle: Doğu cephesinde yeni bir şey yok.