Geçen çarşamba Sebep Sonuç'ta konuklarıma, Yücel Arzen'in AK Parti için hazırladığı seçim şarkısı "Söyle"yi dinlettim.

Ancak ne stüdyoda ne de rejide şarkı tutmadı.

Daha sonra Mahmut Övür'ün isteği üzerine Ak Parti'nin 1 Kasım 2015 seçimlerinde kullandığı, bestesi "Haydi bir daha" diye bilinen şarkıyı dinledik.

Övür, "Budur" dedi.

Ceyhun Bozkurt'un kararı da aynıydı. Yerel ve tanıdık ezgilerin kulağa daha hoş geldiğini, kalıcı olduğunu söyledi. Kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş da...







Bense bir ritim tutkunu olarak oyumu Uğur Işılak'ın, Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov'un eserinden uyarladığı ve 2014 yerel seçimlerinde kullanılan, ara sıra açıp dinlediğim Dombıra'dan yana kullandım. Gaffar Yakınca da "Kesinlikle Dombıra" diyerek kendisinden beklenildiği üzere kararlı bir tavır sergiledi.

Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla sanatçı Yücel Arzen yorumlara kapalı, eleştirilere sert yanıt veriyor. Seçim şarkısının biraz daha coşkulu olması gerektiğini söyleyenlere, eseri kasvetli bulanlara depremi hatırlatıyor.

Umarım bana da kızmaz ama bir seçim şarkısının amacı motivasyonsa coşku, umut vazgeçilmezdir. Ve bir müzik eserinde bu hisleri uyandırmanın tek yolu da eleştirdiği "fingir fırıldak", "vur patlasın çal oynasın" havalar değildir.

Tereciye tere satmak gibi olmasın, benden daha iyi bildiğinize eminim, mesela Nick Cave hüznün öyle bir şarkısını yapar ki coşkuyla ağlarsınız.

Sözlere hiç girmiyorum.

Depremden sonra seçim yapabiliyorsak pekâlâ seçim şarkısı da yapabiliriz.

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CHP YİNE KESENİN AĞZINI AÇTI

CHP'li Özgür Özel'in bonkörlüğü üzerinde.

Eğer Kemal Bey seçilirse ihtiyaç sahibi vatandaşa tam altın takacaklarmış. Yarım da olabilirmiş.







Özgür Bey daha önce bir röportajda "Her köylüye traktör" vaadiniz hatırlatılınca "İlgi çeksin diye öylesine söyleyivermiştim" demiştiniz.

Yine öyle bir durum yok değil mi?

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KÖPEĞİN OLSUN MUSK!

Büyük umutlarla Twitter'ı alan Elon Musk geçen gün "Çekildim. Size, Twitter'ın CEO'su olmadığımı, Twitter'ın CEO'sunun köpeğim olduğunu söylüyorum" dedi. Adına elektronik para bastırdığı köpeği Floki'nin makamda çekilmiş pozları elden ele geziyor.

Bence de iyi fikir.







Para istedin, kullanıcılar daha düzgün bir ortam olacaksa "Köpeğin olsun, lafı olmaz" deyip üç beş ateşlediler.

Ama vaat ettiğin hiçbir iyileşmeyi hayata geçiremedin. "Kasaba meydanı" yalandan dolandan, küfürden, hakaretten geçilmiyor... Şimdi de çıkmış "Mali akışı beceremedim, Twitter'ın dört aylık ömrü var, alan yok mu" diyorsun.

Hayal kırıklığısın ama haklısın, ha müesses nizamın vekili olan eski sahipleri, ha sen, ha Floki...

Twitter âlemi zaten olmuş köpeğiniz.