Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamleleriyle köşeye sıkışan Meral Akşener artık ne kadar çaresiz kaldıysa "rok" yaptı.

"Şah" çeken Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmaları için "iki kalesini" yerine çağırıp satrancın oynandığı Saadet Partisi'nin arka kapısından sıvıştı.

Sonuçta da Ekrem İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı Kemal Bey'e yedirmiş oldu.







Dün gece kameralara yansıyan yüzünden memnuniyetsizlik okunan Yavaş, kendi başına yola koyulacak bir siyasi profil zaten değil. Ama İmamoğlu'nun insanın hayatında iki kere önüne gelmeyecek bu fırsatı değerlendirme potansiyeli var gibiydi.

Kopup gelse, risk alsa, "adayım" dese belki Kemal Bey'in midesine bu kadar kolay lokma olmazdı.

Evet, daha oyun bitmedi. Bir gece atılan imzaların inkâr edildiği bir ortamdayız.

Adayların YSK'ya bildirileceği tarihe kadar daha ne entrikalara şahit olacağımız kesin.

Ama sanki Kemal Bey bu kez bütün kaçış yollarını kapadı. "İleride kahraman" olmayı düşünenlerin de pek vakti kalmadı.

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YOK MUYDU ERSAN HOCA'YA DA BİR CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI?



Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıklamış, İyi Parti Lideri Akşener de çağrısına olumlu yanıt vermiş ve "Görüşelim" demişti.

Ne var ki Akşener, İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması vaadiyle teselli edilerek masaya dönmek zorunda bırakıldı.







Şimdi herkes milyonların önünde umut verilen Ersan Hoca'nın uğradığı vefasızlığı konuşuyor.

Ne olurdu yani Ersan Hoca'yı da cumhurbaşkanı yardımcılığı için önerseydiniz Meral Hanım?

Ha 7 yardımcı olmuş ha 8...

Nasıl olsa altına yine imza attığınız mutabakat metnine göre Kemal Bey uygun gördüğü bir zamanda atayacak yardımcılarını. Hele bir cumhurbaşkanı olsun da...

Yüzünüzden düşen bin parça. Yemeğe katılmamışsınız, Saadet Partisi'nin arka kapsından çıkmışsınız, yani "her şeye evet" demişsiniz, buna mı "hayır" diyeceklerdi?

İdam mahkûmuna bile jest olarak son isteği sorulur...

Bu kadar mı insafsız o masada sizi pusuya düşüren 5 adam?

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FAZIL SAY KLOZETTEN ÇIK ARTIK



Meral Akşener'in Millet İttifakı'ndan ayrıldığını açıklamasının ardından sinir krizine girip "Sifonu çek. Gitsin" paylaşımında bulunan ünlü piyanistimiz Fazıl Say, Akşener'in masaya dönmesinin ardından mesajını silmiş.

Sonra klozette gördüğü Kılıçdaroğlu'yla, "Babam Ahmet Say'ın cenazesinde çektirdik" diyerek bir fotoğraf paylaşmış.







Anlamadık?

Şimdi de taraftarlarına "Sifonu çekme" mi diyor? "Dursun" dediklerine oy mu istiyor?

Kokmaz mı?

Kendisinden mümkünse bir izahat ve tabii ki tez zamanda klozet gibi gördüğü siyasetten çıkmasını bekliyoruz.

Zira yeteneğini yazık çok ediyor.