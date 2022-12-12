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MELİH ALTINOK
Recep İvedik’in içine Şahan kaçmış

Recep İvedik’in içine Şahan kaçmış

12.12.2022, Pazartesi
Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik karakteri ilk çıktığında en çok muhalifler tarafından eleştirildi.
Muhalifler kaba saba, görgüsüz Recep İvedik'in "çomar" diye hakaret ettikleri insanların beyaz perdede vücut bulmuş hali olduğunu söylüyorlardı... Sinema camiası kolaya kaçmakla, halk dalkavukluğu yapmakla suçladıkları Şahan'ı bu "lümpen kültürün" yayılmasına hizmet etmekle suçluyorlardı. Hatta çoğuna göre Şahan Gökbakar yarattığı karakteriyle iktidarın ideolojik aygıtı olarak işlev görüyor, cebini dolduruyordu.
Gökbakar geçtiğimiz gün seyircinin karşısına bambaşka bir Recep İvedik'le çıktı. Sadece adı hala Recep, bir de görünüşü aynı. Sanki içine, son yıllarda Twitter'daki performansından kendisini yakından tanıma fırsatı bulduğumuz Şahan kaçmış. Film ilk sahneden son sahneye kadar Gökbakar'ın politik twitlerinden hallice bir hükümet eleştirisiyle dolu.



Doğal, organik maganda Recep İvedik gitmiş yerine antipatik bir lümpen proleter gelmiş. Ve anlaşılan anti kahraman Sözcü gazetesi okumaya başlamış. Zira gazetenin manşetleri her diyalogun içinde geçiyor. Sürekli verdiği kuru politik mesajlarla ne seyirciyi düşündürüyor ne de güldürüyor.
Recep İvedik'deki bu radikal değişim karşısında hemen hemen herkes tepkili. Şahan Gökbakır'ın ucuz muhalafet yandaşlığı yaptığını ve filmi protesto ederek izlemeyeceklerini söylüyorlar.
Bence Gökbakar'ın politik mesajlarını Twitter'da slogan atmak yerine sanatı aracılığıyla vermekte karar kılması olumlu bir aşama. Evet Recep İvedik 7'nin serinin en kötüsü olması, sanatsallığı, falan ayrı tartışma konusu ama bir sanatçı için dürüştçe olan tavır budur.
Asıl ilgili çekense CHP medyasının bu değişimi coşkuyla karşılaması oldu.
Adını unutup 'Recep İvedik' diye bahsettikleri Şahan'a, 'Gökbakar' diye seslenmeye başladılar. İlkokul düzeyindeki bu toplumsal gerçekçilik müsameresini coşkuyla alkışladılar.
Sözcü de dün kendisini manşetten şöyle selamlıyordu:
"Yeni Recep İvedik filminde fahiş faturalara eleştiri var: Bir daha ampul yakmayacağım!"
Acıklı bir hal değil mi?
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