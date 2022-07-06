Koronanın bildiğimiz mevsimsel grip olduğunu otoritelere iki yılda ancak kabul ettirebildik.

"Ne değişti, malı vuran vurdu...

Kapanmalarla, izolasyon tedbirleriyle küresel ekonominin dengesini bozdular, tüm dünya enflasyonla, dizginlenemeyen enerji fiyatlarıyla cebelleşiyor" diyebilirsiniz.

Ama ne olursa olsun pandeminin başında bunu söyleyenler meczup ilan edilirken, şimdi Bill Gates'inden Sağlık Bakanı'na kadar tüm ilgililer "Evet gripmiş" diyorlar.







Alınan aşırı tedbirlerin, eve kapanmaların bilançoyu ağırlaştırdığını kabul ediyorlar...

Ne var ki pandemide ünlenip muayene ücretlerini üçe beşe katlayan korona meşhurları, aşı firmalarının sponsorluğunda çalışan kimi hekimler, Türk Tabipleri Birliği, yazın rehavetinde sıkışan korku medyası, Tiktok imamları vazgeçecek gibi değiller...

"Eylülde yeniden maskeler dönebilir" açıklaması yapan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'in startı vermesiyle yeniden bastırıyorlar.

Maymun çiçeğinden umdukları korkuyu çıkartamayanların bu seferki gerekçeleri ise mevsim geçişi yaşadığımız şu günlerde, kendimizi bildik bileli pençesine düştüğümüz yaz gribi vakaların artması...

Yeniden izolasyon tedbirleri gelmeliymiş. Herkese yeniden test yapılmalıymış, hatta işi, enfeksiyon riski en düşük grup olan çocukların aşılanması için kampanya çağrıları yapamaya kadar vardırdılar.

Bu malum koronun sizi korkutmasına izin vermeyin dostlar.

Her yıl yakalandığımız ve evde basit tedbirlerle atlatabileceğimiz yaz gribine yakalandıysanız da hastanelere akın edip sağlık personelimizi de riske atmayın.

Pandeminin panik günlerini hatırlayın... 1 milyon 377 bin nüfusa sahip Samsun'da 2021 yılında hastanelere 13 milyon 767 bin 159 hasta başvurdu. Bir kişi ortalama 1 yıl içinde 10 kere hastaneye gitti.

Paniğe bakar mısınız?

Buna personel mi dayanır?

Artık mevsimsel grip hakkında daha çok şey biliyoruz. Öldürücü olduğu kabul edilen tedavi protokolleri geride kaldı. Biliyoruz ki, korona en fazla grip kadar öldürücü bir hastalık, o kadar.

Gönlünüzü ferah tutun.

İnanın ne maske ne aşı hiçbiri sizi yüksek bir moral kadar koruyamaz.

Ben demiyorum... Mesleği ticaret olarak görmeyen hekimlerimiz söylüyor.

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KEMAL BEY, SÖZÜNÜZ BU KADAR UCUZ MU?

Kemal Kılıçdaroğlu, dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında "128 milyar dolar nerede" diyerek kampanya başlatmıştı.

Doları düşürmek için hazineden 128 milyarın satıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, "Beni mahkemeye verin, belgeleriyle kanıtlayacağım" diye söz de vermişti.







Dediği gibi oldu... Konu mahkemelik oldu ve Kılıçdaroğlu, Bakan Albayrak'a 60 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edildi. Zira mahkemeye tek bir delil, belge vs. sunamamıştı.

Evet Kemal Bey, hani nerede elimde dediğiniz o belgeler? Niçin mahkemeye sunamadınız?

"Aman neyse ne, 60 bin TL verir geçeriz" mi diyorsunuz?

Sözünüzün değeri bu kadar mı?

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PEKİ ZELENSKİ'NİN GÖREVİ NE?

Zelenski, "Ukrayna'yı yeniden inşa etmek tüm dünyanın görevi" demiş.

Hazır inşa edilmişi vardı. Ancak Zelenski Batı'nın gazına gelip devlerin satrancında piyonluğu tercih etti, ülkesinin, kendisine oy verenlerin değerini bilemedi.







Bence şimdi üstüne düşen görev de bir an önce seçim kararı alıp olağanüstü süreci bağımsız şekilde yönetecek bir iktidarın kurulmasına önayak olmak.

Gerçekçi olalım.

Yıllarca sürebilecek bu savaşın bir an önce bitmesi için bu şart. Çünkü Putin'in mevcut yönetime güvenip muhatap alması çok zor.