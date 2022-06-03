Dün her yerde "Uğur Dündar'a hapis" diye haberdi...

Dündar, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası almış. Hapis cezası 350 gün karşılığı olan 10 bin 500 TL adli para cezasına çevrilmiş.

Garip olan, davacı Binali Yıldırım'ın, kendisine "Allah'tan soyadı Binali! Milyonali de olabilirdi!" dediği için Uğur Dündar'a açtığı davadan vazgeçtiği halde mahkemenin cezada ısrar etmesi.







Dündar da haklı olarak kendini, Yıldırım'ın, gazeteciliğine kefil olduğunu söyleyerek savunuyor...

Binali Yıldırım'ın İstanbul seçimleri sırasında güvenilir, tarafsız, adil moderatör olarak kendi ismini söylediğini anımsatıp suçlamayı reddediyor.

Anlamıyorum...

Bir yandan Adalet Bakanlığı "arabuluculuk" mekanizmasını işler kılıp dava yükünü azaltmak için yırtınıyor, yeni yeni projeler açıklıyor...

Öte yandan mahkemeler, eski defterleri kapatıp arabulucusuz uzlaşan tarafların davalarını tak diye sonlandırmak yerine uzattıkça uzatıyor...

Taraflar ünlü diye mi acaba?

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NEDEN HERKES JOHNNY DEPP'Çİ OLDU?

Tüm dünyanın canlı izlediği, "me too" hareketinin kader duruşmasına dönüşen Amber Heard ve Johnny Depp davası sonuçlandı.

Jüri, Heard'ün beyanlarının yalan olduğuna hükmetti. Ve Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Gözlediğim kadarıyla kamuoyu da jürinin kararıyla adaletin yerine bulduğunu düşünüyor.

Genelde bu tarz davalarda erkeğin pek şansı olmadığını biliyoruz.







Peki bu davada ne oldu da yargılamanın seyrini değiştiren ses kaydı gibi deliller daha ortaya çıkmadan herkes Johnny Depp'çi oldu?

Mevzu ünlülükse ikisi de şöhret... Johnny yakışıklıysa Amber de dünya güzeli.

Bana sorarsanız "samimi" olan kazandı...

Yüzünden "yapmacıklık" akansa kaybetti.

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OTOBANDA EN SOL ŞERİTTEN 60'LA GİTMEK

1 Temmuz'da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan otoyolda (Ankara- Niğde arası hariç) 130 kilometre/ saate, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/ saate çıkarılacak.

Güzel haber. Parasını verip kullandığımız o güzelim yollar şimdi daha keyifli geçecek.

Ama hız arttıkça kurallara daha sıkı riayet edilmesi gerekiyor.

Keşke İçişleri Bakanlığı bu haberle birlikte, temel trafik kurallarını bir kez daha ilan etse.

Örneğin, trafiğin otobanda da tüm Türkiye'de olduğu gibi sağdan aktığını hatırlatsa.

Zira 60-70 km hızla en sol şeritte ilerleyen sürücüler trafiğin işlemesinin temel kurallarını altüst ediyor. Sollama yapmak isteyenler "sağlamak" zorunda kalıyor.

Bu da trafikte en tehlikeli işlerden biri. Sağlarken hayatını kaybeden ünlü ralliciler bile var.

"İçinizdeki trafik canavarını durdurun" gibi sloganlar yerine, yollara daha somut, basit trafik kurallarını sürücülere sürekli hatırlatan uyarı levhaları koymak işe yarar mı acaba?