Oyuncu Tuba Ünsal, Bülent Cankurt yönetiminde çok konuşulan işlere imza atan Şamdan Plus'a konuşmuş.

Dün her yerde de haberdi... Ünsal, "tekrar dua etmeye ve sabah namazına başladığını" söylemiş.

Röportajda benim asıl ilgimi çekense, sanatçımızın "tepki alırım" diye bunca yıl inandığı şeyi, hissettiğini, yani kendisini gizleme ihtiyacı duyduğunu anlatması.

Zira bir sanatçının "farklı olurum" diye çekinmesi, entellektüelin "tepki alırım" diye görüşlerini gizlemesi, sürüye uyması kadar garip bence.

Öyle ya, sanatçısın sen...







Marjinallikten, mahalle baskısından çekinmen mesleğinin varoluşuna ters değil mi?

Baksana solcu bir siyasetçi olduğu halde Canan Kaftancıoğlu hızlı değişimini gizleme gereği duyuyor mu?

Dinler hakkındaki dünya görüşünü yansıtan eski twitlerini silme gereği duymadan, "evladı fatihan" pozları kesiyor.

Canan Hanım dün de Kuran-ı Kerim'in "resmi Türkçe çevirisini" yapan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ı ölüm yıldönümünü yad ediyordu...

Nasıl mı?

"Allah, insanın yarattığı en değerli bir varlıktır" şeklindeki vecizeleriyle tanınan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle...

Allah kabul etsin.

Tamam, tıpkı düşüşe geçen uçakta olduğu gibi, seçim döneminde de memlekette ateist siyasetçi kalmıyor, biliyoruz.

Ama sanatçıların hiç olmazsa siyasetçiler kadar cesur ve cüretkar olmasını beklemek de hakkımız olsa gerek değil mi Tuba Hanım?

Millet dönüp arkasına bile bakmıyor siz hala, "yoga gibi" diye rahmetli babaannenizden miras kaldığını söylediğiniz ve yalnızca sizi ilgilendiren inancınızı izah etmeye çalışıyorsunuz.

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İNSANLIK İÇİN NE KADAR KÜÇÜK BİR ADIM!

ABD'de düzenlenen Uluslararası Uzay Sempozyumu, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunu boykot etmek için dahiyane bir fikir bulmuş...







Uzaya çıkan ilk insan olan Rus kozmonot Yuri Gagarin'in ismi etkinliklerden kaldırılmış.

Bilim bunun neresinde?

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BİR DE ÖZGÜVENLİLER Kİ SORMAYIN GİTSİN...

Muhalefet yandaşı gazeteciler arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılışının artçı sarsıntıları sürüyor...

Yıllar önce yapılması gereken, Doğu ve Kuzey Marmara'daki yoğunlaşmayı rahatlatıp, Güney ve Batı Marmara'yı, hatta Kuzey Ege'yi hareketlendirecek köprüyü bir tatil rotası sandıkları için söyleyebilecekleri sınırlı.

"Fark yaratmak" adına içlerinden "Erdoğan 18 Mart'ta Atatürk'ü anmamak için köprü açtı" diyen bile oldu.

Gazeteci Nevşin Mengü de dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen bir sözü alıntılayıp, "Parasını verip satın aldığım şey hizmetten ziyade ürün olur" diyerek köprü ücreti eleştirilerine yeni bir soluk getiriyordu.







Televizyonlara da çıkartılan bir gazeteci nasıl böyle cahilce bir cümle kurabilir?

Affedersiniz ama... İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen işlere hizmet denir. Temizlik, ulaşım, bankacılık, işçilik, berberlik, hekimlik, eğitim vs. birer hizmettir.

Karşılığında para vermeniz bu hizmetleri mal yapmaz.

Bu kadar laftan sonra malın tanımını yapmama sanırım gerek yok değil mi?