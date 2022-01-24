Sezen Aksu'nunüzerinden başlayan tartışma üzerine, sanatçınındüşündüğümü yazmıştım...Çünkü bana göre, şarkıdayıllardır sanat eserlerinde şahit olduğumuz üzere "." "Adem ve Havva" kalıbıanlamında kullanılmıştı.Görüşlerimi "" diyerek destekleyende oldu..." diye eleştiren de.Sezen Aksu'yu şahsen tanımıyorum.Ancak kendisiniKürt sorunu vebiliyorum.Kafamda oluşanyakından uzaktan ilişkisi yok.Tıpkı bugün sanatçıya,oluyormuş gibi görünenlerin "" alakası olmadığı gibi.Eminim Aksu da benden daha iyi hatırlıyordur...Çok değil birkaç yıl önce aynı çevreler tarafından'ni desteklediği için nasıl "" ilan edildiğini...Anayasa referandumunda "evet" diyeceğini açıkladığı içinedildiğini...Adının skeçlerde, mizah dergilerinde "" diye anıldığını...O günlerdeedildiğini...Generallerin Kürtçe ve diğer dillerdeki konserlerinden ötürü kendisini hedef gösterdiğini..., o günlerde"bölücü" yaftasını boynunaastığını da...Zira unutulacak gibi değildi.'de adının verildiği sokağın tabelasını bile söktüler...Sezen Aksu gibi "bugün üzerindenoynananhissediyor olmalı.Hiç olmazsa durumun farkında olan sevenleri gibi,, kendi sözleriyle,bu tartışmayı durdurabilirdi; yapamadı.Akıl vermek bana düşmez elbette...Ama temennim, hiç olmazsa bundan sonra,ayrışması.Hep olduğu gibi "tek başına", "içinden geldiği gibi" durması...Zira sözünü ettiğim kitleninhiç de farklı değil.Ve bunu, yerinin "halkının" yanı olduğunu, Sezen Aksu da çok çok iyi biliyor.